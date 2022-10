Zeit für Familie im Seehaus Dümmer

Ferienhaus für Wohnkomfort im skandinavischen Design

Vielfalt so nah: Für echte Entspannung und Resort-Feeling pur braucht es keine Übersee-Flüge. Im Seehaus Dümmer genießen urlaubsreife Familien alle Vorzüge einer eigenen hochwertigen Ferienunterkunft und sind trotzdem mittendrin in der Vielfalt der Urlaubsregion Dümmer See. Hier hat man Platz für freie Entfaltung auf 82 Quadratmetern! Bis zu 6 Personen plus 2 Haustiere kommen im Seehaus Dümmer bequem unter. Alle Infos zum Haus unter www.seehaus-duemmer.de

Als Teil des Marissa-Ferienparks direkt am Ufer des Sees, bietet das Seehaus Dümmer alle Voraussetzungen für Erholung, Abenteuer und Familienzeit. Von der komplett ausgestatteten Unterkunft im skandinavischen Stil sind es nur ein paar Schritte zu den Angeboten und Attraktionen im Park: See-Sauna, Skatepark, Spielplätze, Jogging-Trails, Plaza und Gastronomie. Natürlich lockt stets der Dümmer selbst, mit seinem Sandstrand und den vielfältigen Wassersport-Angeboten.

Hat man genug von Baden, Stand-Up-Paddling und Sandburgen bauen, lernt man auf Ausflügen die nähere Umgebung kennen. In Fahrrad-Abstand sind naturbelassene Moorlandschaften zu entdecken. Rund um den Dümmer laden die Stadtkerne von Diepholz, Vechta oder Osnabrück zum Bummeln oder Shopping ein.

Zwischen landschaftlichen Eindrücken, Aktivität und Wohnkomfort stellt sich echte Erholung ein. Das Seehaus trägt mit Ausstattung und Ambiente zu einem reibungslosen Aufenthalt bei. Es gibt je zwei Schlafzimmer und Badezimmer; somit ist das Haus perfekt für mehrere Generationen oder befreundete Paare. Auf der Galerie befinden sich weitere Schlafplätze, mit Ausblick auf die offene Küche – ein spannender Platz für die Juniors. Außenterrassen gibt es ebenfalls zwei, sodass man flexibel zwischen Sonnen- oder Schattenplatz wählen kann. Wer es warm liebt, kann zudem den Bio-Kamin anfeuern oder die eigene Sauna aufsuchen. Zu den Ausstattungsdetails mit Bildern: www.seehaus-duemmer.de

Auf der Homepage des Seehauses Dümmer können Interessierte den direkten Weg zum Buchungsportal Novasol einschlagen. Eine Abfrage für das gewünschte Datum gibt Auskunft zu Verfügbarkeit und Preis. Die verbindliche Buchung für den Urlaub am Dümmer ist dann nur noch einen Klick entfernt.

Willkommen im Seehaus Dümmer, ein Ferienhaus im Marissa Ferienpark. Hier wird Ihnen als Familie mit Kindern oder als kleine Freundesgruppe ein gemütliches, wohnliches Ambiente mit Einrichtung im skandinavischen Design geboten. Als Teil des Marissa-Ferienparks direkt am Ufer des Sees, bietet das Seehaus Dümmer alle Voraussetzungen für Erholung, Abenteuer und Familienzeit.

Kontakt

Seehaus Dümmer im Marissa Ferienpark

Anja Halfar

Schodden Hof 3

49459 Lembruch

040/23608878

info@regio-holiday.com

https://www.seehaus-duemmer.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.