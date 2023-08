ZARO Biotec – optimale Wasserqualität für algenfreie Teiche

Thermen und Parkanlagen verlassen sich in Sachen klares Wasser und algenfreie, saubere Biotope, Brunnen und Teiche auf die Produktinnovationen von ZARO Biotec.

Algenwachstum – Zwischen März und Anfang September ist es wieder so weit, viele Teiche, Biotope und Wasserspiele werden wie jedes Jahr Trübsal blasen, denn die Algen-Saison beginnt. Das Spektakel wird mit zunehmender Sonnenkraft seinem immer wieder ärgerlichen Gesetz folgen, fehlender Sauerstoff und Schadstoffe, mangelhafte Teichbegrünungen und viele andere Gründe werden dafür sorgen, dass es zunehmend trüb und grün wird im Teich.

Doch das muss nicht sein, wenn man die richtigen Methoden anwendet, wird man auch im nächsten Hochsommer noch bis auf den Grund des Teiches sehen können. Seit 2003 sind die Wasserexperten rund um den Erfinder Robert Zach dabei Menschen, Tiere und Pflanzen mit hochenergetischem Wasser (EZ-Water®) zu versorgen.

In diesen Jahren wurde ZARO Biotec zu einem Garanten für einzigartige und effektive Lösungen, wenn es darum geht, Wasser in eine lebendige Quelle des Lebens zu verwandeln. Die Wasserbelebung ist ein weit verbreitetes Thema geworden, vor allem durch die Forschungsarbeiten durch Prof. Pollack von der Universität Washington/Seattle, lieferten sensationelle Erkenntnisse zu diesem Thema.

Eine revitalisierende Wasserbelebung versetzt belastetes Trinkwasser, Brunnen- und Brauchwasser oder See- und Teichwasser wieder in seinen natürlichen, herkömmlichen, vitalen Zustand.

In einigen Teilen Europas leben die Menschen in dem Luxus, „Leitungswasser“ mit „Trinkwasser“ gleichsetzen zu können. In vielen Regionen unserer Welt ist das nicht mehr der Fall. Das gilt auch in unserer fortschrittlichen Gesellschaft für unsere Teiche, Brunnen, Biotope und Seen, diese natürlichen Harmonieträger, die unsere Sinne ansprechen und uns positiv beeinflussen, benötigen oft Hilfe, um ihre Lebenskraft wieder voll zu entfalten. Wir Menschen wollen klares Wasser, wir lieben das Plätschern von Springbrunnen und Bachläufen. Es ist beruhigend den Amphibien und Fischen im Wasser zu zusehen und wir genießen es diese heile Wasserwelt zu beobachten, so ist es auch verständlich, dass wir diese natürlichen ökologische Umgebungen klar und rein erleben möchten.

In Ökosystemen wie Biotopen, Teichen und Seen spielt Wasser die Hauptrolle und wenn wie im Falle der Therme Erding solche Biotope mit Algen stark verunreinigt sind, dann ist dieser Umstand dem Gast der Thermenanlage nur schwer zumutbar. Der Gast muss in einer Relax-Landschaft wie einer Therme auch in den dekorativen Außenanlagen ein hervorragendes Wasser vorfinden, die visuelle Wahrnehmung von klaren, sauberen Teichanlagen spielt eine große Rolle beim Wohlfühlen, schließlich geht es hier um eine sinnliche Wahrnehmung. „Wir haben im Jahr 2008 begonnen die Teiche mit ZARO-Wassertechnologie zu behandeln und haben dabei unsere Technik in diversen Teichen installiert, alles wurde fotografisch dokumentiert und heute können wir mit guten Gewissen behaupten, dass wir die Teiche der Therme Erding schöner und klarer machen konnten, was wir dann auch bei der Badewelt Sinsheim eindrucksvoll wiederholt haben. (Ende)

ZARO Biotec forscht, entwickelt und produziert bioenergetische Innovationen

Kontakt

ZARO Biotec

Robert Zach

Postfach 37

83084 Kiefersfelden

0151 1799431



https://www.zarobiotec.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.