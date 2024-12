Zahnputztabletten im Vergleich: neue Ära der nachhaltigen Zahnhygiene und die kulturellen Unterschiede

Mundhygiene plastikfrei – Wie Zahnputztabletten traditionelle Zahnpasta herausfordern und die kulturellen Facetten der Mundpflege weltweit beleuchten?

Die Zahnhygiene, ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Gesundheitsroutine, steht vor einer kleinen, aber potenziell revolutionären Veränderung: kaubare Zahnputztabletten. Diese Tabletten, wie die von Axel Kaiser und seinem Unternehmen Denttabs entwickelten, repräsentieren eine Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta. Doch was unterscheidet sie wirklich von der traditionellen Zahnpasta? Und wie stehen sie im internationalen Vergleich, wenn man sich die verschiedenen Methoden der Mundpflege weltweit ansieht?

Was sind Zahnputztabletten?

Zahnputztabletten sind kleine, runde Tabletten, die wie „Pfefferminzbonbons“ aussehen und bei Kontakt mit Speichel eine Paste bilden, die die Zähne reinigt. Sie enthalten hauptsächlich natürliche Inhaltsstoffe wie Zellulose, die für eine glatte Zahnoberfläche sorgen, ätherische Öle für frischen Atem und – wenn gewünscht – Fluorid, das als bewährter Schutz vor Karies dient.

Laut Axel Kaiser, dem Gründer von Denttabs, bestehen seine Tabletten aus einer minimalen Anzahl an Inhaltsstoffen, im Gegensatz zu den oft komplexen Formulierungen in herkömmlichen Zahnpasten. „Unsere Rezeptur benötigt keine Stabilisatoren oder Konservierungsstoffe“, so Kaiser. Stattdessen setzt er auf die Polierwirkung von Zellulose, die eine glatte Zahnoberfläche schafft und Bakterien weniger Halt bietet.

Der Markt und die Nachfrage: Eine Erfolgsgeschichte mit Herausforderungen

Seit der Gründung im Jahr 2003 konnte Kaiser die Marke Denttabs in über 20 Länder bringen. Der Umsatz wuchs von bescheidenen 200.000 Euro im Jahr 2015 auf 3,5 Millionen Euro vor der Pandemie. Doch wie jede Innovation stößt auch Denttabs auf Hürden. Die Nachfrage nach unverpackten Produkten und nachhaltigen Alternativen, wie sie in Unverpackt-Läden angeboten werden, brach während der Pandemie ein. Die Marke musste einen Umsatzrückgang auf 1,5 Millionen Euro verzeichnen und arbeitet derzeit intensiv am Comeback.

Denttabs setzt auf das Potenzial der Publicity und plant eine Ausweitung der Verkaufsstellen. Zurzeit sind die Produkte in 7.000 Geschäften erhältlich, und Kaiser ist optimistisch, dass die Zahl durch Kooperationen mit großen Handelsketten weiter steigen wird.

Wissenschaft und Fakten: Was sagen Studien zu den Zahnputztabletten?

Studien betonen die zahlreichen Bedeutungen von Fluorid als wichtigsten Inhaltsstoff zur Kariesprävention. Kaiser selbst hebt hervor, dass Zahnputztabletten mit einer Fluoridkonzentration von 1.450 ppm bei Kindern ab sechs Jahren und Erwachsenen denselben Schutz bieten wie herkömmliche Zahnpasta. Für fluoridfreie Varianten gibt es jedoch bisher nicht genügend Langzeitstudien, die deren Wirksamkeit belegen. „Zahnputztabletten mit Fluorid sind einer Zahnpasta in der Kariesprävention nicht unterlegen“, so Kaiser, allerdings sei der Beobachtungszeitraum in bisherigen Studien relativ kurz gewesen.

Darüber hinaus zeigen Analysen, dass der Hauptbestandteil Zellulose in Denttabs mit einem Anteil von 70 Prozent eine besondere Polierwirkung entfaltet. So wird das Anhaften von Bakterien und Plaque erschwert.

Kulturvergleich: Verschiedene Wege zur Zahngesundheit rund um den Globus

Die zahnmedizinische Hygiene ist auf keinem Weg weltweit einheitlich. Unterschiede finden sich von den bemerkenswertesten traditionellen Methoden zur Zahnreinigung, die nach wie vor in verschiedenen Kulturen angewendet werden.

Afrika: Die natürliche Zahnbürste aus dem Neembaum

In Afrika bedienen sich viele Kulturen der antiseptischen Wirkung des Neembaums. Die Zweige werden gekaut, bis sich borstenartige Fasern bilden, die wie die Borsten einer Zahnbürste wirken und wie Denttabs die Oberflächen der Zähne polieren bis in die Zahnzwischenräume und gleichzeitig die Zähne reinigen. Die freigesetzten antibakteriellen Säfte des Neembaums wirken entzündungshemmend und desinfizierend, was das Zahnfleisch schützen und Entzündungen vorbeugen soll.

Der arabische Raum: Miswk – Die Zahnpflege aus der Natur

Auch in der arabischen Welt wird seit Jahrhunderten auf natürliche Zahnpflege gesetzt. Der Miswk-Zweig, der in den Wüstenregionen Arabiens und Ostafrikas wächst, wird gekaut, bis das Holz ausfranst und Borsten bildet. Die Naturstoffe im Miswk, darunter Fluorid und Calciumsulfat, härten den Zahnschmelz, fördern die Remineralisierung und reduzieren Zahnverfärbungen. Diese natürliche Methode bietet sowohl Zahnreinigung als auch Zahnfleischpflege.

Lateinamerika: Heilkräuter für frischen Atem und gesunde Zähne

In Lateinamerika sind Heilkräuter und Pflanzenextrakte fester Bestandteil der Mundhygiene. Die indigene Bevölkerung der Maya, Azteken und Inka nutzte bereits die antiseptischen Eigenschaften bestimmter Pflanzen zur Zahn- und Mundpflege. Diese Traditionen leben bis heute weiter und sind oft Bestandteil der Volksmedizin.

Europa und Nordamerika: Die 3-fach-Prophylaxe als Standard

In Europa und Nordamerika gilt die tägliche Mundhygiene mit Zahnbürsten, Zahnseide und antibakterieller Mundspülung als Maßstab. Diese 3-fach-Prophylaxe kombiniert mechanische und chemische Methoden und wird durch regelmäßige Zahnarztbesuche unterstützt. Inzwischen wird jedoch auch hier vermehrt nach alternativen Produkten wie Zahnputztabletten gesucht, insbesondere in der wachsenden Zero-Waste-Bewegung.

Nachhaltigkeit im Fokus: Denttabs und die Umwelt

Zahnputztabletten bieten nicht nur einen gesundheitlichen, sondern auch einen ökologischen Vorteil. Herkömmliche Zahnpastatuben bestehen in den meisten Fällen aus Kunststoff und sind schwer zu recyceln. Laut NIQ wurden in Deutschland allein im vergangenen Jahr rund 372 Millionen Zahnpastatuben verkauft. Dieser immense Plastikverbrauch könnte durch den Einsatz von Zahnputztabletten erheblich reduziert werden.

Axel Kaiser betont, dass seine Tabletten leicht zu produzieren und zu transportieren sind und somit nicht nur eine logistische Erleichterung, sondern auch eine ressourcenschonende Alternative darstellen. Die Denttabs-Tabletten sind in biologisch abbaubaren Verpackungen erhältlich und haben sich in nachhaltigen Kreisen bereits bewährt.

Die Zukunft der Zahnpflege: Neue Märkte und Bildungsinitiativen

Ein besonders interessantes Projekt von Denttabs ist die Expansion nach Afrika, wo der Zugang zu modernen Mundhygieneprodukten in zahlreichen Regionen eingeschränkt ist. Claus G. Oldörp, ein Unterstützer von Denttabs, reiste mit einer privaten Initiative nach Senegal und brachte die Tabletten in eine Schule für Gebärdensprache.

Fazit: Die Zukunft der Zahnpflege liegt in den Tabletten?

Zahnputztabletten sind keine bloße Modeerscheinung, sondern eine durchdachte Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta. Sie bieten eine umweltfreundliche Option ohne Plastikmüll und unnötige Zusatzstoffe. Axel Kaiser und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Mundhygiene zu revolutionieren und das Bewusstsein für nachhaltige Alternativen zu schärfen. Mit der steigenden Verfügbarkeit und Akzeptanz von Produkten und ihren praktischen Vorteilen für Reisende und Gesundheitsbewusste könnten die kleinen Tabs eines Tages die Zahnpastatube tatsächlich ersetzen.

Aktuelle Studien lassen darauf schließen, dass die mit Fluorid angereicherten Tabletten einen vergleichbaren Schutz bieten, doch langfristige Forschung ist noch notwendig, um alle Vorteile und potenziellen Risiken vollständig zu verstehen.

Denttabs hat sich als Pionier auf dem Markt etabliert, doch das Unternehmen steht vor der Herausforderung, nicht nur Konsumenten zu gewinnen, sondern auch die großen Player der Zahnpflegebranche von dieser Alternative zu überzeugen. Wenn diese Vision Wirklichkeit wird, könnte das Zähneputzen ganz ohne Plastik und mit einem vollkommen neuen Ansatz zur Normalität werden.

Autor: Maximilian Bausch, B.Sc. Wirtschaftsingenieur und CEO ABOWI UAB

Die Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbH wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Wedding. Mit einem kleinen, dynamischen Team von etwa 15 Mitarbeitenden entwickelt und produziert das Unternehmen nachhaltige Zahnpflegeprodukte, insbesondere die innovativen Zahnputztabletten. Die Denttabs Zahnputztabletten bestehen zu 70 Prozent aus nachwachsender Zellulose, die sanft polierend auf die Zahnoberflächen wirkt. Axel Kaiser, Gründer und CEO: „Wir wollen die Ressourcen, die wir haben – unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Leidenschaft -, nutzen und dich morgens und abends daran erinnern, wie du bereits mit einer kleinen Tablette einen großen Unterschied machen kannst: für deine Zähne und für unsere Umwelt!“

