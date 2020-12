Zahnarztpraxis Rheinberg. Jetzt zeitnahen Termin vereinbaren – Tel. 02843/4644. Professionelle Zahnbehandlung und modernste Dentaltechnik in Rheinberg.

Unsere moderne Zahnarztpraxis in Rheinberg verfügt über ein eigenes zahntechnisches Labor, das von Zahntechnikermeister Oliver Röhlig geleitet wird. Der Experte hat eine Zusatzausbildung zum PSK Dentalästhetiker absolviert und veredelt den selbst hergestellten Zahnersatz in Farbe, Form und Passgenauigkeit. Unser Labor ist fokussiert auf keramischen Zahnersatz. Hier werden hochwertige Brücken, Kronen und Implantate hergestellt, die genau auf Gebiss und Zahnfarbe unserer Patienten abgestimmt sind.

Das bietet unser eigenes zahntechnisches Labor Patienten:

Die direkte Anbindung an die Praxis macht es möglich, ohne Umwege mit dem Zahntechnikermeister zu kommunizieren. So sparen Patientinnen und Patienten Zeit, Feinheiten können an Ort und Stelle abgestimmt werden. Auch Fragen kann unser gut eingespieltes Team direkt klären. Sind kleinere Korrekturen notwendig, können sie sofort vorgenommen werden. Es ist kein zusätzlicher Termin notwendig. Kontrolliert wird aus erster Hand! Der Zahntechniker ist im Zweifelsfall sofort zur Stelle, z.B. bei der exakten Bestimmung der Zahnfarbe, bei Absprachen oder Anproben kann er persönlich dabei sein – anders als in externen Laboren ohne Patientenkontakt. Das sorgt für optimale Ergebnisse im Sinne der Patientinnen und Patienten. Wir verarbeiten in unserem Labor hochwertige Materialien. So können wir unseren Patienten eine hervorragende zahnmedizinische und zahntechnische Versorgung bieten. Bei jede jeder Krone, Brücke oder Prothese handelt es sich um eine individuelle Maßanfertigung durch Meisterhand. Unser Zahntechnikermeister nutzt Computersoftware zur Unterstützung. Das macht das Ergebnis noch genauer und präziser. Ein eigenes zahntechnisches Labor gehört für uns einfach dazu – es bietet ein “Mehr” an Qualität und unterstreicht den hohen Standard, mit dem wir unsere Arbeit bewerten.

Kontakt

didenta Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis

Rosi Lewandowski

Orsoyer Straße 1

47495 Rheinberg

