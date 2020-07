Yoga, Meditation und ein Frische-Kick obendrein – mit den Säften von LiveFresh

Mehr als nur ein herkömmlicher Saft

Hamburg, Juli 2020

LiveFresh ist mehr als nur eine herkömmliche Saftmarke. LiveFresh verbindet einen gesunden Lifestyle, die Suche nach einem Feel-Good für den Körper mit einem einzigartigen Frische-Gefühl. Ob ein Ingwer- Shot als Unterstützung für den perfekten Yogaflow oder einfach so für zwischendurch, die Säfte von LiveFresh sind immer die richtige Wahl. Einfach mal Zen sein, sich und seinem Körper was Gutes tun. Sich für einen solchen Lebensstil bewusst entscheiden, sein Leben selbstbestimmt leben und mit sich, so wie man ist, glücklich sein.

LiveFresh bietet dir nicht nur eine Vielfalt an frischen Saftkreationen, sondern auch eine gesunde Lebensweise für ein ausgeglichenes und meditatives Wohlbefinden, dem man kaum widerstehen kann. Zutaten wie Ingwer, Granatapfel und Kurkuma, die für Ihre positiven Eigenschaften bekannt sind, geben den Säften einen extra Kick und verwandeln sie in wahre Frischebomben. Die kaltgepressten Säfte sind ohne jegliche Zusatzstoffe und 100% natürlich. Aufgrund der vielen Vitamine helfen sie dabei das Immunsystem zu stärken und versorgen den Körper mit einer besonderen Frische – quasi Ausgeglichenheit aus der Flasche.

Die kaltgepressten Säfte sind 100% natürlich, frei von Zusatzstoffen und künstlichem Zucker. Dank der vielen enthaltenen Vitamine helfen sie, das Immunsystem zu stärken und dem Körper Energie zu geben. Ein Frischegefühl für Körper und Geist. Bei LiveFresh werden die Zutaten durch die einzigartige HPP-Methode nicht erhitzt, was dazu führt, dass die für den Körper wichtigen Nährstoffe erhalten bleiben. Nährstoffe, die für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen wichtig sind. So wirken die Säfte von LiveFresh fast wie ein Yoga-Retreat auf Sri Lanka – nur eben in den eigenen vier Wänden.

Von praktischen Shots über Frühstücks- und Wellness-Säfte bis zu mehrtägigen Saftkuren und 3l-Saftboxen bei LiveFresh ist für jeden etwas dabei. Die einzigartigen Saftkuren von LiveFresh legen großen Wert auf die optimale Versorgung des Körpers und entlasten dabei den Verdauungsapparat. Eine ideale Unterstützung zur Yoga- und Meditationsinspiration. Das Ergebnis, ein spürbar vitaleres Körpergefühl, perfekt für einen hoch motivierten Neustart und einen healthy Lifestyle.

Online oder im Einzelhandel, ganz egal! LiveFresh findest du deutschlandweit in Supermärkten, wie zum Beispiel Edeka, Rewe, Kaufland und denn’s Biomarkt. Auch bequem von zuhause unter https://livefresh.de/collections und bis an die Haustür lieferbar.

Weitere Informationen unter www.livefresh.de

Die LiveFresh GmbH & Co ist Spezialist für innovative, kaltgepresste Säfte in Deutschland. Die Saftmanufaktur vom Bodensee hat es sich zum Ziel gemacht, mithilfe ihrer leckeren und gesunden Säfte einen „freshen“ und gesundheitsbewussten Lifestyle zu verbreiten und die frischen Säfte in jeden Haushalt zu bringen – voller Geschmack garantiert, ganz ohne künstliche Zusatzstoffe. Die beiden Gründer Simon Storz und Benedikt Schellinger achten darauf, dass die Wertschöpfungskette in eigener Hand bleibt, um eine hohe Qualität und ein unvergleichbares Geschmackserlebnis zu gewähren. Die Säfte von LiveFresh werden nach dem HPP-Verfahren angefertigt. Durch das High Pressure Processing (HPP) werden, wie auch beim Pasteurisieren, Lebensmittelverderber abgetötet. Die Nährstoffe bleiben jedoch durch das schonende Pressen vollständig erhalten, was die Säfte von LiveFresh zu echten Vitaminbomben macht. Das vielfältige Sortiment geht von kleinen Shots über Wellness- und Frühstücks-Säfte im 250ml-Format bis zu 3l-Saftpaketen und verschiedenen Saftkuren – da ist für jeden etwas dabei.

Pressekontakt:

rausch communications & pr

Hamburg | Berlin

Conrad Rausch

Deichstraße 29 | 20459 Hamburg

Fon 040 360 976 95

E-Mail: conrad.rausch@rauschpr.com

www.rauschpr.com

Firmenkontakt:

LiveFresh GmbH & Co. KG

Simon Storz

Schloßstraße 29/1 | 78604 Rietheim-Weilheim

Fon 0176 63 108 136

E-Mail: simon.storz@livefresh.de

www.livefresh.de