Yamaha setzt sein Engagement für barrierefreie Meetings mit erweiterter Interoperabilität von Microsoft Teams fort

Mit der ADECIA Tischmikrofonlösung von Yamaha ist eine weitere Lösung der ADECIA Familie für Microsoft Teams zertifiziert

Rellingen, 14. Juni 2022 – Yamaha bietet mit der Zertifizierung seiner ADECIA Tabletop Solution eine weitere Option für einfach zu installierende, klare und qualitativ hochwertige Microsoft-Teams-Meetings. Als Teil der ADECIA Familie kompletter, anpassbarer Konferenzlösungen erfüllt die Tabletop-Lösung die Standards für natürlichen, klaren Klang in mittelgroßen Räumen, die das Teams-Erlebnis ausmachen.

„Die Zukunft der Bildungs- und Unternehmenskommunikation erfordert Konferenzlösungen, die einfach zu installieren sind und eine erstklassige Audioqualität liefern“, sagt Marcus-Michael Müller, Manager Sales & Marketing Unified Communications bei Yamaha Music Europe. „Das Mikrofon RM-TT der ADECIA Tabletop Solution erfüllt all diese Anforderungen. Und da es jetzt für Microsoft Teams zertifiziert ist, können Unternehmen es einfach als Teil der Microsoft-Teams-Umgebung auswählen.“

Das kabelgebundene Tisch-Array-Mikrofon Yamaha RM-TT gehört als eine von mehreren Standalone-Mikrofonoptionen zur ADECIA Familie – einer kompletten Familie von einfach zu installierenden Produkten, die nahtlos zusammenarbeiten und anpassbare Kommunikationslösungen für Meetings oder Lernräume bieten. Wie das ADECIA Deckensystem beinhaltet die ADECIA Tischlösung den RM-CR Konferenzprozessor, den Dante/PoE-kompatiblen Line-Array-Lautsprecher VXL1-16P und den bewährten PoE-Netzwerk-Switch SWR2311P-10G von Yamaha. So bietet sie ein komfortables und müheloses (Remote-)Konferenzerlebnis.

Für eine optimale Zusammenarbeit sind im flachen Format des RM-TT leistungsstarke Yamaha-Soundtechnologien untergebracht: automatische Sprachverfolgung, automatische Verstärkungsregelung, adaptive Echo-, Rausch- und Nachhallunterdrückung. Der RM-CR Prozessor wählt dank einzigartiger Voice-Tracking-Funktion automatisch das RM-TT Tischmikrofon aus, das der sprechenden Person am nächsten ist, um die Stimme optimal zu erfassen. So kann ein Konferenzteilnehmer sicher sein, dass seine Stimme in klar und deutlich an die Gegenseite übertragen wird, auch wenn er sich vom Konferenztisch zu einem Whiteboard oder einem interaktiven Display im Raum bewegt. In einem Klassenzimmer können die Mikrofone im ganzen Raum aufgestellt werden, um jeden Schüler und auch den Lehrer zu erfassen, der von verschiedenen Positionen aus unterrichtet, den Fortschritt einzelner Schüler überprüft oder ihre Fragen klärt. Die innovative Technologie ermöglicht es dem Installateur, den Raum individuell einzurichten, indem er die Richtcharakteristik jedes Mikrofonpods festlegt. Mögliche Optionen sind unidirektional, supernierenförmig, hypernierenförmig, omnidirektional, bidirektional oder ringförmig.

Die ADECIA-Komplettlösung erkennt automatisch alle Komponenten des Systems und konfiguriert sie so, dass sie für die Raumumgebung optimiert sind. Die Position der Lautsprecher und Mikrofone, der Nachhall und das Echoverhalten werden dabei berücksichtigt. Die Einrichtung eines Raums erfolgt über den Konfigurator des Systems in vier einfachen Schritten. Mit USB-, Bluetooth®-, Dante- und analogen Anschlüssen eignet sich dieses flexible System für eine Vielzahl von Unternehmens-, Konferenz- und Unterrichtsräumen.

„In einer Welt der hybriden Meetings ist die Audioqualität in Meeting-Räumen der Schlüssel zur Schaffung von Gleichberechtigung zwischen Menschen im Meeting-Raum und zugeschalteten Gesprächspartnern“, sagt Albert Kooiman, Senior Director, Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification bei Microsoft Corp. „Yamaha hat eine lange Tradition hervorragender Audioqualität. Mit der Zertifizierung für Microsoft Teams bringt das RM-TT für die Teams-Erfahrung hochwertige Audioqualität lokal und remote.“

Weitere Informationen über ADECIA Solutions for Conferencing und das gesamte Produktportfolio von Yamaha Unified Communications finden Sie unter de.yamaha.com/uc.

Bildmaterial

https://yamaha.rtfm-pr.de/yamaha_RM-TT_Teams.zip

Über Yamaha Unified Communications

Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha Unified Communications, Inc. machen Zusammenarbeit effizienter und steigern die Produktivität, wo auch immer Menschen arbeiten. Yamahas renommierter und qualitätsorientierter Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von professionellen Mikrofonsystemen, Konferenztelefonen und Video Soundbars garantiert hervorragende Audioqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Unified Communications (UC)-Produkte von Yamaha sind sowohl kabelgebundenen als auch drahtlos verfügbar und ermöglichen es den Nutzern, in jedem Meeting Raum natürliche und klare Gespräche zu führen.

Weitere Informationen finden Sie unter de.yamaha.com/uc

