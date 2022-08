Yamaha präsentiert SR-C30A: kompakte Soundbar für den Kinoklang zu Hause

Rellingen, 30. August 2022 – Raumfüllender Klang im kompakten Format: die Soundbar SR-C30A mit kabellosem Subwoofer wird erstmals auf der IFA 2022 in Berlin gezeigt und steht vor Ort auch für Hörsessions bereit. Neben dem klassischen Einsatz im heimischen Wohnzimmer fügt sich das schlanke Design optimal auf dem Schreibtisch ein – der Soundtrack von Games und Filmen wird so gleichermaßen zu einem packenden Klangerlebnis. Für die Verbindung zum Fernseher und weiteren Zuspielern stehen Bluetooth, HDMI ARC, optische Digitaleingänge sowie ein Analogeingang bereit. Mit vier Sound-Modi und Clear Voice ist die Soundbar zudem ganz individuell auf die Hörvorlieben einstellbar.

Großer Klang mit technischer Finesse

Das „C“ im Produktnahmen der Soundbar kommt nicht von ungefähr – es steht für „Compact“ und macht nochmals deutlich, wie einfach sich der schlanke Lautsprecher und der Subwoofer in Büro, Wohnzimmer oder ein kleines Heimkino integrieren lassen. Dabei ist die SR-C30A über 30 Prozent schmaler als ein vergleichbares Gerät und hat ein über 40 Prozent geringeres Gesamtvolumen. So findet das neue Modell mit lediglich 60 Zentimetern breite und 6,4 Zentimetern Bauhöhe auch spielend leicht einen Platz vor dem Monitor und macht Games sowie Filme mit präzisem, raumfüllendem Klang zu einem packenden Erlebnis. Dabei sorgen die Schallwandler dank der Adaptive Low Volume Technologie auch bei geringerem Pegel für ein kinoreifes Klangerlebnis. Damit Explosionen und brachialer Spielesound optimal und fühlbar wiedergegeben werden, unterstützt ein 13-Zentimeter-Treiber im Subwoofer die beiden Vollbereichslautsprecher in der Soundbar bei den besonders tiefen Frequenzen. Die SR-C30A ist mit elegantem, strapazierfähigem schwarzem Stoff verkleidet, bieten übersichtliche Bedienelemente mit gut ablesbarer LED-Anzeige und lässt sich ohne weiteres Zubehör an der Wand montieren.

Vier Soundmodi und Clear Voice für optimalen, individuellen Sound

Die neue Soundbar SR-C30A ist mit insgesamt vier Sound-Modi optimal für ein individuelles Klangerlebnis gerüstet. Ob „Stereo“, „Movie“, „Standard“ oder „Game“: Mit den einfach umschaltbaren Presets ist ein immersives Klangbild garantiert. Yamaha hat mit Hilfe hauseigener Technologien auch darauf geachtet, dass das breite und perfekt abgestimmte Klangfeld für die Hörer in der Mitte des Fernsehers bzw. Bildschirms liegt, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Neben den vielen Effekten bei actiongeladenen Filmen und Videospielen gibt es allerdings zunehmend eine Herausforderung: Die Dialoge sind des Öfteren nicht verständlich. Die Entwickler von Yamaha haben für diese Fälle die Clear Voice Technologie in die Soundbar integriert, die jederzeit eine klare Stimmwiedergabe sicherstellt. So entgeht auch bei wortkargen Actionfilmen der 80er-Jahre kein typischer Oneliner.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Bluetooth, AUX, optische Eingänge und ARC HDMI mit CEC – gute Konnektivität ist für besten Audiogenuss mit Soundbars und Unterhaltungselektronik besonders wichtig. Die SR-C30A bildet im Produktportfolio von Yamaha keine Ausnahme und überzeugt durch bequeme Steuerung und einfache Wiedergabe von verschiedensten Quellen. So lassen sich mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verwalten und wenn der Fernseher via HDMI mit der Soundbar verbunden ist, kann die Lautstärke über die Fernbedienung des verbundenen TV-Gerätes geregelt werden. Neben der Fernbedienung lassen sich die Soundbars auch über Yamahas Sound-Bar-Remote-App mit Android- oder iOS-basierten Smartphones ansteuern.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Soundbar SR-C30A mit kabellosem Subwoofer wird ab Oktober in Schwarz erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19% Mehrwertsteuer liegt bei 379,00 Euro.

Bildmaterial

Aufmacherbild

https://yamaha.rtfm-pr.de/yamaha_sr-c30a.jpg

Bilderpaket

https://yamaha.rtfm-pr.de/yamaha_sr-c30a.zip

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

Firmenkontakt

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34

25462 Rellingen

04101 – 303-0

yamaha@rtfm-pr.de

http://de.yamaha.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911 – 310910-0

yamaha@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de

