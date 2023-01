Yamaha AG08: die All-in-one-Lösung für anspruchsvolles Streaming

Als neues Flaggschiff der AG Serie präsentiert Yamaha mit dem AG08 Live Streaming Mixer eine Schaltzentrale, die sämtliche Anforderungen an eine moderne Streaming-Umgebung mühelos erfüllt. Zwei Monokanäle erlauben den Anschluss von Mikrofonen und Gitarren, während die drei Stereo-Eingänge sowohl externe Zuspieler als auch USB-Quellen mischen können. Der integrierte DSP hält eine umfangreiche Effektpalette bereit, die über Ducker, Reverb und Equalizer bis hin zu Voice Changer und sogar Mastering-Prozessoren reicht. Dabei hat der Benutzer über die AG08 CONTROLLER App stets vollen Zugriff auf sämtliche Parameter. Sechs Sample Pads, vier Voice-Effect-Buttons, ein Mehrkanal-USB-Audio-Interface sowie ausgefeilte Monitoring-Optionen machen den AG08 zu einer durchdachten Komplettlösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Rellingen, 26. Januar 2023 – Mixer, Sampler, Effektprozessor, USB-Interface und Monitor Controller – der neue AG08 Live Streaming Mixer von Yamaha vereint all diese Funktionen in einem kompakten All-in-one-Gerät für gehobene Streaming-Ansprüche.

Live-Streaming konsequent durchdacht

Der AG08 Live Streaming Mixer von Yamaha bringt in einem Gerät zusammen, was für die Erstellung moderner Streaming-Inhalte benötigt wird. Neben einem Achtkanal-Mischpult glänzt er mit einem Sampler, Effekten wie Voice Changer, Amp-Simulation und Ducker sowie mit nahtloser Computer-Anbindung über USB. Umfangreiche Monitoring-Funktionen machen den AG08 zur perfekten Schaltzentrale für Projektstudios. Die ausgefeilten Streaming-Features sorgen zusammen mit dem intuitiven Workflow für geradezu spielerische Content-Erstellung.

Acht Kanäle Flexibilität

Mit acht Audiokanälen ist der AG08 von Yamaha auch für aufwendige Streaming-Events mit mehreren Teilnehmern perfekt gerüstet. Die ersten beiden Kanäle sind für Mikrofone ausgelegt und verfügen über einzeln schaltbare Phantomspeisung, sodass für kristallklare Sprachverständlichkeit auch Kondensatormikrofone betrieben werden können. Der zweite Kanal verfügt darüber hinaus über einen Hi-Z-Eingang zum direkten Anschluss von Gitarren, die dank des integrierten Amp-Simulators überzeugend zur Geltung kommen. Während der Stereo-Kanal 3/4 mit TRS-Klinkenbuchsen ausgestattet ist, nimmt Input 5/6 sowohl Miniklinken- also auch Cinch-Verbinder auf. Das ebenfalls stereo ausgelegte Kanalpaar 7/8 ist mit seinem TRRS-Klinkenanschluss für den Betrieb mit Smartphones und Mobilgeräten prädestiniert. Für noch mehr Flexibilität lassen sich die drei Stereo-Kanäle einzeln auf USB-Inputs umschalten und ermöglichen so die nahtlose Integration externer Quellen und rechnergestützter Inhalte. Außerdem lässt sich für jeden Stereokanal individuell festlegen, ob seine Signale mitgestreamt werden sollen oder nicht.

Faszination inklusive: Effekte, Sampler und AG08 Controller App

Die Erstellung faszinierender Streaming-Performances in Echtzeit bringt ganz besondere Herausforderungen mit sich, denen der Yamaha AG08 mit seinen integrierten DSP-Funktionen begegnet. Sechs Sample-Pads erlauben die intuitive Integration von Sound-Schnippseln. Eine umfangreiche Effektpalette erlaubt Klangbearbeitung auf höchstem Niveau: So erlaubt der in Kanal 1 integrierte Voice Changer beeindruckende Stimmveränderungen von subtiler Veredelung bis hin zu drastischen Roboter-Effekten. Dabei lassen sich vier Sound-Presets abspeichern und auf Knopfdruck abrufen. Kanal 2 ist mit einem Amp-Simulator ausgestattet, der kraftvolle Gitarren-Sounds ermöglicht. Sämtliche Kanäle können mit Delay, Reverb und Equalizer bearbeitet werden. Die innovative Ducker-Funktion dämpft das Signal der Stereo-Eingänge auf Wunsch ab, wenn auf den Mikrofonkanälen Pegel anliegt – so bleibt auch bei bombastischen Soundcollagen stets beste Sprachverständlichkeit erhalten. Schließlich sorgt der Multiband-Maximizer im Masterkanal für durchsetzungsfähige Streaming-Soundtracks. Sämtliche Effekte werden auf dem internen DSP des AG08 berechnet und arbeiten latenzfrei. Selbstverständlich haben die Anwender stets volle Kontrolle über das Geschehen: Alle DSP-Funktionen lassen sich über die AG08 Controller App komfortabel und übersichtlich steuern.

Tonstudio zum Mitnehmen: Monitoring und USB-Konnektivität

Ungeachtet seiner kompakten Abmessungen bietet der AG08 Live Streaming Mixer von Yamaha alle Features, die für einen professionellen Studiobetrieb benötigt werden: Monitorlautsprecher lassen sich sowohl über Klinken- als auch über XLR-Verbinder anschließen. Die beiden einzeln regelbaren Kopfhörerausgänge verfügen über einzeln konfigurierbare Mix-Minus-Schaltungen. Kanal 1 ermöglicht darüber hinaus den direkten Anschluss von Headsets. Auch die bidirektionale Audio-Übertragung über USB genügt professionellen Ansprüchen: Neben den Sampler-Signalen können bis zu sechs Audiokanäle zugespielt und in die Streaming-Performance integriert werden. Gleichzeitig überträgt der AG08 wahlweise das Mix-Signal oder alle Kanäle als Direktausgänge an den angeschlossenen Computer. Die Stromversorgung kann entweder über externes Netzteil oder über USB Bus Power erfolgen, sodass der AG08 für alle möglichen Anwendungsszenarien gewappnet ist.

Preis und Verfügbarkeit

Der AG08 Live Streaming Mixer von Yamaha ist in den Farben Schwarz oder Weiß ab Februar 2023 im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 785,00 EUR.

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 125 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

