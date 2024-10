Xystec USB-RFID-/NFC- und Chipkarten-/Smartcard-Reader

Die zahlreichen Online-Funktionen des Personalausweises nutzen

– Für kontaktlosen elektronischen Identitätsnachweis mit dem neuen Personalausweis

– Ideal für alle digitalen Behördengänge und Altersbestätigung in Online-Shops

– Anschließbar an USB-A- und USB-C-Ports dank USB-Adapter

– Funktioniert ohne zusätzliche Treiber unter Windows, macOS und Linux

– Liest alle Chipkarten nach international gültigem Standard ISO 7816

Der neue Personalausweis mit dem kontaktlosen elektronischen Identitätsnachweis (eID) ermöglicht eine sichere und komfortable Identifizierung im Internet. Die eID kann für zahlreiche Anwendungen genutzt werden, zum Beispiel für Online-Banking oder digitale Behördengänge. Der Gang zum Bürgeramt während der Öffnungszeiten entfällt.

Der USB-RFID-/NFC- und Chipkarten-/Smartcard-Reader von Xystec bietet vielseitige Unterstützung für kontaktlose RFID- und NFC-Karten sowie kontaktbehaftete Chipkarten. Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie Online-Authentifizierung, digitale Verwaltungsprozesse oder Altersverifikation in Online-Shops.

Die Handhabung des Kartenlesers ist denkbar einfach: Über den USB-Anschluss kann das Gerät problemlos an Computer oder Laptops angeschlossen werden. Eine zusätzliche Treiberinstallation ist nicht erforderlich, so dass das Gerät sofort einsatzbereit ist und eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht.

– Für kontaktlosen elektronischen Identitätsnachweis (eID) mit dem neuen Personalausweis

– Chipkarten auch einsteckbar dank Kartenslot

– Für schnelle Online-Identifizierung, z.B. für Online-Banking, Steuererklärung u.v.m.

– Ideal für alle digitalen Behördengänge und Altersbestätigung in Online-Shops

– Liest alle Chipkarten nach international gültigem Standard ISO 7816 Klasse A, B und C

(5/3/1,8 V-Karten)

– Unterstützte Protokolle: T0 und T1

– Funktioniert ohne zusätzliche Treiber unter Windows, macOS und Linux

– Anschließbar an USB-A- und USB-C-Ports dank USB-Adapter

– Stromversorgung: per USB

– Maße: 90 x 66 x 23 mm, Gewicht: 68 g

– USB-Chipkartenleser inklusive USB-Adapter (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107438063

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5625-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5625-1170.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/wmGYePfHG7kpr8j

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.