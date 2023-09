Berlin, 31. August 2023 – Die Fachvereinigung Extruderschaum e.V. (FPX e.V.) gibt mit Freude bekannt, dass XPS Circular, die Lösung für ein unkompliziertes und umweltfreundliches Recycling von XPS-Baustellenverschnitten, ab dem 1. September 2023 offiziell an den Start geht.

XPS Circular steht für ein bewusst einfaches und kostengünstiges Recyclingsystem, das XPS-Baustellenverschnitte in ganz Deutschland nachhaltig wiederverwertet und somit zur Ressourcenschonung sowie zur Reduzierung der CO2-Emissionen beiträgt.

Die Mitgliedsunternehmen des FPX e.V. – Austrotherm, Bachl, Ediltec, Ravago und Ursa – haben bereits seit 30 Jahren Verantwortung für nachhaltiges Handeln übernommen. Produktionsabfälle werden konsequent wiederverwertet und in den Produktionsprozess zurückgeführt. Um ihren Beitrag zum Klimaschutz weiter zu stärken, bieten wir in Zusammenarbeit mit Interzero und dessen Dienstleister ecoservice24 den Entsorgungsservice für Baustellenverschnitte an. Ecoservice24 holt die Verschnitte direkt auf der Baustelle ab und führt das Recycling durch. Das recycelte Granulat wird von den XPS-Herstellern erneut verwendet – ein geschlossener Kreislauf!

„Mit XPS Circular bieten wir eine einfache und kostengünstige Lösung für das Recycling von XPS-Baustellenverschnitten, die Ressourcen schont und CO2-Emissionen reduziert. Der 1. September 2023 markiert den Startschuss für diese wegweisende Initiative“, sagt Alexander Sinner, Vorstandsvorsitzender des FPX e.V.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@ecoservice24.com. Die Fachvereinigung Extruderschaum e.V. setzt sich für nachhaltige Dämmstofflösungen ein. Ihre Mission ist die kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Umweltauswirkungen von XPS-Dämmung (Extruderschaum).

Über Interzero und ecoservice24: Interzero ist führend in Produkt- und Materialkreisläufen sowie Kunststoffrecycling. Unter dem Motto „zero waste solutions“



unterstützt das Unternehmen europaweit Kunden beim verantwortungsbewussten Umgang mit Wertstoffen. Ecoservice24 ermöglicht die einfache Entsorgung von über 25 Abfallarten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecoservice24.com und www.interzero.de.



