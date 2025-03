xKPI-Software als Forschung- und Entwicklungsvorhaben anerkannt

Die Entwicklung des xKPI-Systems zur Eventanalyse von SCHACHZUG aka THESE GUYS wird jetzt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt. Das Siegel berechtigt zur Beantragung einer Forschungszulage, belegt die Innovationskompetenz vom xKPI-System und unterstreicht seine Bedeutung für die Erfassung und Analyse von Daten auf Veranstaltungen.

xKPI ermöglicht Veranstaltern eine datenbasierte Analyse, Entscheidungsfindung und langfristige Optimierung von Events, Messen und Konferenzen. So können Unternehmen nicht nur den Erfolg einzelner Events steigern, sondern auch Erkenntnisse für zukünftige Projekte nutzen.

Die Bescheinigung wurde auf Grundlage von § 5 Abs. 1 FZulBV erteilt und bestätigt, dass das xKPI-System die Kriterien der Neuartigkeit, des Risikos, der Unwägbarkeit sowie der Planmäßigkeit erfüllt. Insbesondere das Kriterium der Neuartigkeit hebt hervor, dass das System darauf abzielt, neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu gewinnen und bestehende wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Erkenntnisse und Fertigkeiten in neuartiger Weise zu nutzen.

„Ich freue mich sehr über die Anerkennung als Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Denn es belegt, dass wir mit unserer Software ein echtes, datengesteuertes Innovationsprojekt gestartet haben. Wir konnten darlegen, inwiefern wir uns vom aktuellen Stand der Technik abgrenzen und wie wir sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der angewandten Forschung neue Erkenntnisse für unsere Branche gewinnen. Die Forschungszulage hebt das Projekt aus der Marketingbubble heraus und würdigt den wissenschaftlichen, neuartigen Aspekt unserer Software-Lösung und Analyse-Erkenntnisse“, sagt Karin Schneider, Co-Founder und Innovationsverantwortliche bei THESE GUYS.

THESE GUYS GmbH

Das Experiential Lab stellt mit xKPI eine Software zur Verfügung, die verschiedene Daten auf Live-Veranstaltungen analysiert. Dazu gehören beispielsweise das Besucherverhalten wie Laufwege, Aufenthaltsdauer an Point of Interests und Netzwerkverhalten. Darüber hinaus können auch Emotionen erfasst werden, die Aufschlüsse über Kommunikation und Motivation geben. Das System bietet eine faktische Entscheidungsgrundlage sowie die Möglichkeit zur Live-Intervention und erhöht damit Effektivität und Sicherheit. Das Unternehmen wurde 2024 gegründet, erweitert fortlaufend sein Portfolio und vertreibt die Software auch über Partner-Unternehmen wie Agenturen, Technik-Dienstleister und Messebau-Firmen.

THESE GUYS GmbH

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartnerin: Karin Schneider

karin@these-guys.com

Tel.: +49 151 5789 0022

Internet: www.these-guys.com