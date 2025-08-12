Xerox präsentiert neue KI-gestützte Lösung zur intelligenten Dokumentenverarbeitung

Effizientere Geschäftsprozesse durch KI-gestützte Automatisierung und nahtlose Systemintegration

Düsseldorf, im August 2025 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) verkündet die Einführung der Xerox® EveryDoc™ IDP App, einer optimierten Lösung, die auf ihrer Intelligent Document Processing-Plattform basiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Modelle automatisiert die Applikation die Datenextraktion und -verifizierung, rationalisiert Dokumenten-Workflows und ermöglicht eine beschleunigte Entscheidungsfindung.

Die Xerox® EveryDoc™ IDP App ermöglicht die Aufnahme von Dokumenten über mehrere Kanäle, eine intelligente Datenextraktion und eine reibungslose Integration in Geschäftsanwendungen. Sie verbessert den Prozess der Identifizierung und Extraktion von Schlüsselfeldern aus Verträgen, Rechnungen, Ausweisdokumenten, rechtlichen Dokumenten, Transkripten und anderen geschäftskritischen Dokumenten verschiedener Branchen. Die App wurde für große, kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Sie minimiert die manuelle Dokumentenverarbeitung, rationalisiert Abläufe und ermöglicht eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung, ohne dass eine umfassende IT-Überarbeitung erforderlich ist.

Breites Einsatzspektrum für Unternehmen jeder Größe

„Mit der Xerox® EveryDoc™ IDP App schließen wir die Lücke zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten. Unsere Kunden können damit ihre Geschäftsabläufe beschleunigen, indem sie tiefere Dateneinblicke gewinnen, ohne zusätzliche Komplexität und IT-Kosten“, sagt Terry Antinora, Senior Vice President und Head of Product and Engineering bei Xerox. „Mit dieser neuen Lösung bieten wir eine maßgeschneiderte Erfahrung, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, schnell, sicher und skalierbar zu arbeiten.“

Zu den wichtigsten Funktionen der App gehören:

Die Möglichkeit, digitale, gedruckte oder handschriftliche Dokumente aus verschiedenen Quellen (Handy, E-Mail, Uploads) mithilfe von Cloud-Konnektoren für Microsoft Exchange Online und Repositories (Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive) sowie anderen Geschäftsanwendungen über Anwendungsprogrammierschnittstellen zu sammeln.

Automatisierte Datenextraktion aus Dokumenten mit vortrainierten Modellen und KI-Eingabeaufforderungen der nächsten Generation, wodurch der Bedarf an manuellen Eingaben reduziert und menschliche Fehler minimiert werden.

Nahtlose Integration durch den direkten Export strukturierter Daten in Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive, Microsoft Exchange Online und andere Geschäftsanwendungen über die API für einfachen Zugriff und optimale Prozessabläufe.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Die Lösung ist in den USA und Kanada direkt bei Xerox und Xerox Business Solutions erhältlich. In den kommenden Monaten wird sie auch in anderen Regionen verfügbar sein.

Weitere Informationen zur Xerox EveryDoc IDP App finden Sie unter Xerox.com.

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

Pressekontakt:

Profil PR

Birka Lay

Tel: +49 531 387 33 24

b.lay@profil-pr.com

