Xerox als führendes Unternehmen im Quocirca Sustainability Leaders Report 2024 ausgezeichnet

Düsseldorf, im Januar 2025 – Xerox gibt bekannt, dass das Unternehmen im dritten Jahr in Folge als führend im Quocirca Sustainability Leaders Report 2024 ausgezeichnet wurde. Dieser jährliche Bericht analysiert, wie Druckerhersteller ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und ihre Umweltauswirkungen reduzieren.

„Xerox setzt sich weiterhin dafür ein, Technologien und Dienstleistungen zu nutzen, um die Effizienz am Arbeitsplatz zu steigern und gleichzeitig unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern“, so Terry Antinora, Senior Vice President und Leiter Produkt und Engineering bei Xerox. „Durch Innovationen wie unseren Verified Carbon Neutrality Service und CareAR haben wir unsere führende Position in einem umfassenden Angebot an nachhaltigkeitsorientierten Produkten, Dienstleistungen und Lösungen beibehalten.“

Innovativer Service für Klimaneutralität und KI-gestützte CO2-Reduktion

Da Nachhaltigkeitsbewertungen für die Analyse der Umweltauswirkungen in der Druckbranche immer wichtiger werden, hebt der Bericht den Verifizierten CO2 Neutralitäts- Service als herausragendes Angebot auf dem Markt hervor. Dieser Service, der im September 2024 eingeführt wurde, wurde nach dem ISO-Standard 14068 für Klimaneutralität entwickelt und umfasst eine unabhängige Verifizierung. Kunden der Managed Print Services erhalten damit Unterstützung bei der Bewertung ihres CO2-Fußabdrucks, der Planung von Reduktionsmaßnahmen und beim Erwerb von CO2-Zertifikaten. Darüber hinaus setzt Xerox aktiv künstliche Intelligenz ein, um die Geräteleistung und Servicequalität zu verbessern. Schätzungen zufolge konnten durch die KI-gestützten Remote-Services und CareAR über 850 Tonnen CO2 eingespart werden.

Erfolgreiches Kreislaufwirtschaftsprogramm und Partnerengagement

Der Bericht lobte Xerox für sein etabliertes Kreislaufwirtschaftsprogramm, das Design, die Herstellung, die Nutzung und das Ende der Lebensdauer der Produkte umfasst, sowie für sein Engagement im Vertriebskanal und bei Zertifizierungsinitiativen. Xerox hat die Teilnahme an Partnerschulungen zur Voraussetzung für die Teilnahme an seinen wichtigsten Verkaufs- und Anreizprogrammen gemacht. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Unterstützung bei Kampagnen und Informationen zur Verkaufsförderung, um Kundengespräche über Nachhaltigkeitsziele aktiv zu gestalten.

Xerox treibt Nachhaltigkeit und digitale Automatisierung voran

Quocirca stellte fest: „Xerox ist hervorragend positioniert, um Organisationen bei der Schaffung und Aufrechterhaltung nachhaltiger Arbeitsplätze zu unterstützen. Das Unternehmen bietet ein wachsendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die darauf abzielen, Umweltauswirkungen zu reduzieren. Es verfolgt eine klare Strategie, seine Produkte mit neuen Umweltmerkmalen zu erweitern und seine Dienstleistungen zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf der digitalen Workflow-Automatisierung mit KI-gestützten Lösungen wie robotergestützter Prozessautomatisierung und intelligenter Dokumentenverarbeitung liegt.“

Erfahren Sie hier mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Xerox und lesen Sie hier den Bericht zur sozialen Verantwortung des Unternehmens 2024.

