Xena Morgana und KISS Forever Band erwecken Salzburg

Die KISS Forever Band trifft auf Salzburgs musikalisches Juwel: Xena Morgana erstmals live im Rockhouse

Salzburg, 1. Juli 2023 – Der Musikalische Förderverein Österreich gibt mit großer Freude bekannt, dass die Salzburgerin Xena Morgana bei einem Konzert der renommierten KISS Forever Band in ihrer Heimatstadt auftreten wird. Das Konzert, das verspricht, ein Fest der Klangfarben und Energie zu sein, findet am 1. Juli 2023 von 19:00 bis 22:00 Uhr im Rockhouse Salzburg statt.

Ein begeisternder Schritt für Xena Morgana

Der Auftritt von Morgana ist ein bedeutender Schritt für die Künstlerin, die schon im zarten Alter von 5 Jahren begann Gitarre zu lernen. Ihr außergewöhnliches Talent und ihre unkonventionelle Interpretation der Musik von KISS haben sie zu einer lokalen Legende in der Salzburger Musikszene gemacht. Sie wird bei dem Konzert in etwa 5 Songs der renommierten KISS Forever Band mitwirken, eine Ehre, die ihr große Freude bereitet. „Besonders begeistert haben mich meine Gastauftritte bei der KISS Forever Band. Jetzt kommt die KISS Forever Band zu mir nach Salzburg“, sagte sie freudig.

KISS Forever Band – Garanten für eine unvergessliche Show

Die KISS Forever Band, die 1995 gegründet wurde, ist eine der renommiertesten KISS Coverbands weltweit. Mit mehr als 1000 Shows in 27 verschiedenen Ländern in den ersten 15 Jahren ihres Bestehens, hat sie sich durch ihre beeindruckende Performance und ihre authentischen KISS Kostüme einen Namen gemacht. Sie garantiert ihren Gästen einen unvergesslichen Abend mit KISS Feeling, ob vor 10000 Besuchern oder bei einer intimeren Gelegenheit vor 300 Zuschauern. Dieses besondere Ereignis stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, die außergewöhnlichen Talente von Morgana hautnah zu erleben und sich von der elektrisierenden Performance der KISS Forever Band mitreißen zu lassen. Zielgruppen sind alle Musikfans, die Öffentlichkeit und die Medien. Die Veranstalter des Musikalischen Fördervereins Österreich freuen sich auf ein unvergessliches Ereignis, das die Leidenschaft und Energie von Xena Morgana und der KISS Forever Band vereint. kissxena.live

Der Musikalische Förderverein Österreich hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung junger Künstler durch die Bereitstellung von Auftrittsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Settings aktiv zu unterstützen. Wir glauben an das Potenzial junger Musiker und setzen uns dafür ein, ihnen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um ihre Talente optimal auszuschöpfen. Mit unserer Arbeit verpflichten wir uns, die Musikszene in Österreich und darüber hinaus zu bereichern.

Kontakt

Musikalischer Förderverein Österreich

Marcello Isidori

Hans Kappacherstr.

5600 ST. JOHANN IM PONGAU

06704064906



https://www.kissxena.live

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.