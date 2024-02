X-INTEGRATE präsentiert KI-Know-how auf www.ki.nrw

Auf der Landkarte qualifizierter Unternehmen in Nordrhein-Westfalen finden sich praxisnahe KI-Angebote für KMU. Mit dabei: das TIMETOACT-Tochterunternehmen X-INTEGRATE.

„KI.NRW“ markiert Nordrhein-Westfalens Stellung als bundesweit führender Standort für angewandte KI. Die Kompetenzplattform soll den Transfer von Künstlicher Intelligenz aus der Spitzenforschung in die Wirtschaft beschleunigen und Impulse im gesellschaftlichen Dialog setzen. Auf https://www.ki.nrw/ki-landkarte finden Interessierte Know-how zu allen Aspekten von KI – jetzt auch zu Geschäftsprozessmanagement in Verbindung mit ChatGPT & Co. und weiteren Gebieten des KI-Spezialisten X-INTEGRATE.

Die X-INTEGRATE GmbH begleitet Unternehmen strategisch und operativ auf ihrem Weg in die Digitalisierung, indem sie Geschäftsprozesse durch Automatisierung optimiert und innovative Technologien für neue Geschäftsmodelle nutzt. Daten und Applikationen integrieren, Geschäftsabläufe analysieren und mit technischen Workflows automatisieren sind die Spezialgebiete der TIMETOACT-Tochter. Wie man diese Expertise auch klein- und mittelständischen Unternehmen nahebringt, darin hat X-INTEGRATE Erfahrung aus einer Vielzahl an Projekten, unter anderem in der Fertigungsindustrie. Hier wurden zum Beispiel Predictive Analytics-Verfahren entwickelt, mit denen es möglich ist, durch Sensoren an Maschinen innerhalb der Fertigungsstraßen nicht nur die Qualität der gefertigten Bauteile, sondern auch den Zustand der Werkzeuge innerhalb der Produktionsmaschinen kontinuierlich zu überwachen.

X-INTEGRATE bietet mittlerweile ein ausgereiftes Consulting- und Workshop-Programm für KI-Themen, das sich speziell an KMUs und ihre Herangehensweise und Anforderungen bezieht. Mehr dazu jetzt auf https://www.ki.nrw/ki-landkarte, weiterführende Informationen gibt es auch auf https://www.x-integrate.com/details/genai-consulting.

Die X-INTEGRATE GmbH aus Köln begleitet Kunden bei der Erschließung neuer Geschäftschancen durch optimierte, automatisierte und integrierte Prozesse. Das Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geschäftsprozesse durch Automatisierung zu optimieren und neue Geschäftsmodelle mit innovativer Technologie zu unterstützen. Hierfür integriert es heterogene Datenbestände und Applikationen, analysiert Geschäftsabläufe mit Prozessmethoden und automatisiert sie mit technischen Workflows, bereitet Geschäftsentscheidungen mittels Data Science vor oder automatisiert diese ganz. Beim Einsatz innovativer Technologien zur Geschäftsprozessoptimierung verbindet X-INTEGRATE Expertise in Prozessmanagement und -automation, Entscheidungsanalytik und bodenständiger IT-Integration.

