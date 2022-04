WSO2 stellt neueste Version seines API-Manager mit verbessertem Support für ereignisgesteuerte Architekturen vor

WSO2, ein führender Anbieter im Bereich API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM), gibt die neueste Version seiner Open-Source-API-Verwaltungsplattform API Manager bekannt. Diese unterstützt Unternehmen dabei, die Bereitstellung neuer APIs schneller und besser zu verwalten, die Entwicklung zu beschleunigen sowie die Governance und Transparenz zu verbessern.

Der API Manager von WSO2 unterstützt alle API-Stile, einschließlich AsyncAPI und GraphQL, um ereignisgesteuerte Echtzeitszenarien (EDA) zu ermöglichen. Dazu werden GraphQL-APIs für Push-basierte Lösungen mit dem WebSocket-API-Protokoll erweitert. Darüber hinaus können WebSocket-APIs nun in externen Kubernetes-Clustern eingesetzt werden, um das Choreo Connect Micro-Gateway in hybriden Cloud-Bereitstellungen extern zu steuern. Die Integration mit dem Solace-Event-Broker unterstützt verschiedene Nachrichtenaustauschmuster, darunter Publish/Subscribe, Request/Reply, Streaming und Replay, sowie Quality-of-Service-Optionen (QoS).

Der API Manager von WSO2 bietet außerdem mehrere Funktionen, um die Entwicklung von APIs zu vereinfachen. Er verfolgt dabei den API-first-Ansatz für die Erstellung von verwalteten APIs und enthält Funktionen für das Mocking-up und Testen von APIs und Integrationen. Das aktualisierte Entwicklerportal erleichtert die Erkennung und Wiederverwendung, da extern bereitgestellte APIs neben lokalen APIs angezeigt werden. Darüber hinaus verkürzt die neueste Version die Entwicklungszeit, indem Data-Service-Definition, SOAP-zu-REST-Transformation sowie die Pass-Through-Konfiguration automatisch generiert werden.

Die neueste Version des API-Manager verbessert zudem die API-Governance: Entwickler können zum ersten Mal ein beliebiges Regelwerk grafisch entwerfen und es für die erneute Verwendung aufbereiten. Somit lassen sich eine beliebige Anzahl von Regelwerken in beliebiger Reihenfolge anwenden und konfigurieren. Die neue Version unterstützt außerdem Open-Source-Analysen auf Basis von Elasticsearch, Logstash und Kibana (ELK) mit lückenlosem Tracking jeder API und Integration.

Der WSO2 API Manager 4.1 ist ab sofort allgemein verfügbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://wso2.com/api-manager .

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 18 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 500 Millionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

