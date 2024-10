wowiconsult bringt mevivoCITY auf den Markt

Unterstützung für Städte und Gemeinden beim Klimaschutz

Städte und Gemeinden im ganzen Land stehen durch die gesetzlich vorgeschriebenen Klimaziele und die damit verbundenen Anforderungen unter erheblichem Druck. Besonders gefordert sind die Kommunen, ihren Energieverbrauch in Gebäuden zu reduzieren, den CO2-Ausstoß zu minimieren und gleichzeitig die steigenden Energiekosten zu bewältigen. Um Städte und Gemeinden auf dem Weg zu einer nachhaltigen Klimastrategie zu unterstützen, hat die wowiconsult GmbH die Softwarelösung mevivoCITY entwickelt.

Das Software- & Dienstleistungsunternehmen möchte Städte und Gemeinden damit in eine digitale und

klimaneutrale Zukunft führen. mevivoCITY ermöglicht es den Kommunen, den gesamten Gebäudebestand

auf Knopfdruck zu verwalten und energetisch zu analysieren. Das ermöglicht eine effiziente Kosten- und

Modernisierungsplanung aller Immobilien in städtischem Besitz.

Das gebäudespezifische CO2-Monitoring von mevivoCITY liefert alle notwendigen Daten für die

Energiebilanz und die Klima-Roadmap des gesamten Gebäudebestandes im kommunalen Besitz. Die

detaillierten Analysen können unkompliziert für die kommunale Wärmeplanung genutzt und übernommen werden.

„In der öffentlichen Debatte konzentriert sich vieles darauf, was alles nicht geht und wo es hakt. Gerade

beim Thema Klimaschutz kommen öffentliche Verwaltungen selten gut weg. Deshalb geben wir den

Entscheidungsträgern und Verantwortlichen in Städten und Gemeinden mit mevivoCITY ein Softwaretool

zur Hand, mit dem sie die Gebäudeverwaltung in eine digitale und klimaneutrale Zukunft führen können“,

so wowiconsult-Geschäftsführer Dr. Waldemar Müller.

Sein Geschäftsführerkollege Oliver Häcker ergänzt: „Unser Pilotprojekt in der Stadt Penzberg zeigt, wie es

geht. Es braucht einen Schulterschluss zwischen Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung, um die

Herausforderungen beim Klimaschutz bewältigen zu können.“ In der oberbayerischen Stadt hat

wowiconsult jüngst 486 Wohnungen und über 100 Gebäude – darunter auch Schulen, Kindergärten und

das Rathaus – mit Hilfe von Drohnen und 3D-Scannern digitalisiert und energetisch analysiert. „Die Stadt

Penzberg und alle anderen Kunden werden direkt von unseren Energieexperten und Entwicklern aus

Mühlhausen unterstützt und beraten. Wir bieten direkten Kontakt, keine KI oder ein Callcenter von

irgendwo“, so Dr. Waldemar Müller abschließend.

Bereits seit 2007 unterstützt wowiconsult erfolgreich die Arbeits- und Digitalisierungsprozesse von

kommunalen Wohnbauunternehmen, Genossenschaften und anderen Akteuren der Wohnungs- und

Immobilienwirtschaft. Nun setzt das Software- und Dienstleistungsunternehmen aus Mühlhausen im Täle

dieses Know-how auch gezielt zur Unterstützung von Kommunen ein.

Die wowiconsult GmbH mit Sitz in Mühlhausen im Täle bei Stuttgart ist ein Software- & Dienstleistungsunternehmen für das technische Bestandsmanagement in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die digitale Transformation und Bündelung von Prozessen bildet zusammen mit Software-Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der CO2-Emissionen von Bestandsgebäuden den Fokus im Leistungsspektrum des 2007 gegründeten Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitern. Neben individuellem Consulting liefert wowiconsult mit der Software mevivo und dem Programm mevivoECO passende Lösungen für ein effizientes Gebäudemanagement, gangbare Klimastrategien und eine transparente Bestandspflege.

Firmenkontakt

wowiconsult GmbH

Tina Schnabel

Industrie- und Businesspark –

73347 Mühlhausen im Täle

Tel. 07335 / 16 333 – 60



http://www.wowiconsult.eu/

Pressekontakt

PresseCompany

Achim Winckler

Reinsburgstr. 82

70178 Stuttgart

Tel. 0711 – 2388634



http://wowiconsult.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.