WORLD’S BEST EMPLOYERS – Türkiye 2025

Interview mit Ufuk Piskin

Die Studie „WORLD´S BEST EMPLOYERS“ hat die besten Arbeitgeber der Türkei ermittelt. Zahlreiche namenhafte türkische Unternehmen stehen auf der Liste wie Türkisch Airlines, Aselsan und die Borusan Holding. Wir sprechen heute mit dem Studienleiter und Vorstandsvorsitzenden der SQC-QualityCert Danismanlik A.S., Herrn Ufuk Piskin und erfahren mehr über die Studie und was die Arbeitgeber zu den Besten Arbeitgebern in der Türkei macht.

Herr Piskin erzählen doch einmal kurz, was hat es mit der Studie „WORLD´S BEST EMPLOYERS – Türkiye“ auf sich?

In Zusammenarbeit mit dem United States Institute for Quality (USIQ) aus den USA haben wir die Besten Arbeitgeber aus der Türkei ermittelt. Bisher gab es diese Untersuchung nur in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Seit diesem Jahr ist jetzt auch die Türkei mit dabei. Insgesamt haben wir über 62.000 Arbeitgeber aus der Türkei analysiert und die TOP Arbeitgeber der Türkei ermittelt. Wir haben freuen uns sehr, damit mehr Transparenz in den Markt zu bringen.

Herr Piskin erzählen doch einmal kurz, wie Sie die Arbeitgeber der Türkei ermittelt haben?

Grundlage der Untersuchung ist eine vom USIQ entwickelten Methodik der Metaanalyse auf Basis verschiedener Primärquellen. Kurz zusammengefasst werden verschieden Datenquellen manuell und mit KI analysiert und ausgewertet. Wir setzen dabei nicht nur auf Bewertungen aus Bewertungsportalen und Arbeitgeberauszeichnungen, sondern bewerten zum Beispiel mit unserer Methodik auch die Unternehmensentwicklung und zum Beispiel die Presseberichterstattung und nutzen dafür viele unterschiedliche Quellen.

Wo findet man weitere Information zu „WORLD´S BEST EMPLOYERS – Türkiye“?

Gerne können Sie sich auf unserer Website unter https://worlds-best-employer.com/tr/home/ über die ausgezeichneten Arbeitgeber informieren. Ca. 150 Arbeitgeber sind auf unserer Website abrufbar. Die ausgezeichneten Arbeitgeber erkennen Sie auch sehr schnell anhand des Arbeitgebersiegels „WORLD´S BEST EMPLOYER – Türkiye“.

„WORLD“S BEST EMPLOYERS“ almasnda, Türkiye, Almanya, Avusturya, svire, ngiltere, Fransa ve ABD“den bizim gelitirdiimiz metodolojiye dayanarak, bizce en iyi iverenleri „WORLD“S BEST EMPLOYER“ olarak belirledik. Bu alma, eitli birincil kaynaklara dayanmaktadr.

Kontakt

SQC-QualityCert Danışmanlık A.Ş.

Ufuk Piskin

Cevizli Mah. D-100 Güney Yanol. Karis Kule 2

34865 Istanbul

+90 216 370 11 65



https://worlds-best-employer.com/tr/home/

Bildquelle: @ USIQ United States Institute for Quality