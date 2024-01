WORLD´S BEST EMPLOYER 2024 präsentiert die besten Arbeitgeber in Deutschland

WORLD´S BEST EMPLOYERS hat die ersten Ergebnisse seiner jährlichen Studie veröffentlicht, welche die besten Arbeitgeber zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, der Türkei und den USA auszeichnet.

Wie schon im letzten Jahr zeichnet auch in diesem Jahr „WORLD´S BEST EMPLOYERS“ die „WORLD´S BEST EMPLOYER – Deutschland“ aus. Dabei handelt es sich um die aus Sicht der Studienergebnisse besten Arbeitgeber in Deutschland aus mehr als 129.000 untersuchten Arbeitgebern in Deutschland.

Durch eine innovative Methodik basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und unterstützt von künstlicher Intelligenz sucht WORLD´S BEST EMPLOYERS die besten Arbeitgeber. Kriterien sind beispielweise eine herausragende Unternehmensentwicklung, Bewertungen durch Beschäftigte, eine positive Presseberichterstattung und eine attraktive Arbeitsplatzgestaltung.

Die Grundlage der Bewertung ist eine sogenannte Metaanalyse. Das bedeutet das verschiedene Quellen herangezogen werden, um ein ganzheitliches Abbild zu erhalten. WORLD´S BEST EMPLOYER 2024 – Deutschland setzt dabei auf insgesamt 55 unterschiedliche Quellen und bietet so ein ausgewogenes Abbild und nicht nur eine einseitige Sicht auf einen Arbeitgeber.

So werden beispielweise Meinungen als subjektive Komponente und objektiven Daten kombiniert, die so einen ganzheitlichen Blick auf die Attraktivität von Arbeitgebern ermöglichen. Die Auszeichnung als „WORLD´S BEST EMPLOYER 2024 – Deutschland“ wird an Arbeitgeber verliehen, die im Rahmen der Untersuchung mindestens 300 von 500 möglichen Punkten im mehrstufigen Bewertungsprozess der Studie erreicht haben.

Die ausgezeichneten Arbeitgeber können mit Stolz die Auszeichnung „WORLD´S BEST EMPLOYER 2024 – Deutschland“ tragen. Die Auszeichnung mit dem Arbeitgebersiegel hilft Arbeitgebern dabei, deren Positionierung als Top-Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt deutlich zu machen und sendet potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ein klares Signal.

Die erfolgreich nominierten Arbeitgeber haben die Möglichkeit ein passendes Marketingpaket zu erwerben, um so erfolgreich auf deren Organisation und deren Stellenangebote aufmerksam zu machen. Ein solches Marketingpaket umfasst neben der Siegelgrafik im Hochformat und Querformat eine passende Urkunde, einen Acrylaufsteller und eine individuelle Pressemeldung und deren Verbreitung. Außerdem profitieren die Arbeitgeber von der Berichterstattung rund um WORLD´S BEST EMPLOYER in diversen Medien.

Für weitere Informationen zur Methodik und den ausgezeichneten Unternehmen besuchen Sie https://worlds-best-employer.com/de/home/.

Anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und unterstützt von künstlicher Intelligenz trägt unser Team zahlreiche Datensätze zusammen um neutral, unabhängig und ganzheitlich die „WORLD´S BEST EMPLOYERS 2024“, zu ermitteln. Wir setzen dabei nicht nur auf Bewertungen aus Bewertungsportalen und Arbeitgeberauszeichnungen, sondern bewerten zum Beispiel mit unserer Methodik auch die Unternehmensentwicklung und zum Beispiel die Presseberichterstattung und nutzen dafür 55 unterschiedliche Quellen.

