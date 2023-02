Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland vereint Lohnfunktionen in ADDISON Lohn Online

Unterstützung bei elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Co.

Ludwigsburg, 08. Februar 2023. Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland stellt mit ADDISON Lohn Online eine einfache Onlinelösung für Lohn- und Gehalt-Anwendungen wie Stammdatenänderungen oder Sofortmeldungen vor. Zudem profitieren Steuerberaterkunden und ihre Mandantschaft von neuen Funktionen in den Bereichen eAU und eDokumente.

Wolters Kluwer fasst in ADDISON Lohn Online verschiedene Lohn- und Gehaltfunktionen zusammen und erweitert so die digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberatenden und ihrer Mandantschaft. Dadurch bietet die neue Lösung Anwenderinnen und Anwendern mehr Effizienz. Durch die Integration der Anwendungen von ADDISON Lohn & Gehalt sowie SBS Lohn plus können erfasste Abwesenheiten oder Stammdatenänderungen direkt weiterverarbeitet werden.

– Im Bereich der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) entlastet ADDISON Lohn Online Kanzleien und Mandantschaft: Ein End-to-End-Prozess mit Self-Service für Mitarbeitende führt nach der Krankmeldung alle Prozessschritte automatisiert durch. So werden die Daten der Krankmeldung in den Entgeltprogrammen hinterlegt, die eAU-Anfrage an die Krankenkasse übermittelt und die Rückmeldung abgeglichen. Alle Daten liegen dem Arbeitgeber dann übersichtlich vor.

– Ab April ist außerdem die Funktion eDokumente verfügbar: eDokumente ist eine Personalakte als integrierte Lösung, die eine Dokumentenspeicherung gemäß § 8 und 9 der Beitragsverfahrensverordnung ermöglicht. eDokumente erleichtert diese Pflichtaufgabe, die bei Betriebsprüfungen zunehmend an Relevanz gewinnt.

Zu den weiteren Möglichkeiten der neuen Anwendung gehören unter anderem die Anpassung von Personalstammdaten über einen Mitarbeitenden-Self-Service, die Übermittlung von Sofortmeldungen für meldepflichtige Branchen und die Einsicht in Lohnabrechnungen. Außerdem erweitern mobile Apps, darunter „ADDISON OneClick Lohnordner“, die Lösung ADDISON Lohn Online sukzessive.

„Mit ADDISON Lohn Online verfolgen wir unsere Strategie, Lösungen Online und in der Cloud anzubieten, konsequent weiter. So ermöglichen wir eine verstärkte Integration, automatisierte Prozesse und schlussendlich eine Entlastung von Kanzleien und Mandantschaft“, sagt Stefan Wahle, Managing Director von Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland. „Kombiniert mit weiteren App-Angeboten bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen schrittweisen Übergang hin zu cloudbasierten Lösungen.“

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage sowie auf der Webseite zum Thema ADDISON Lohn Online.

Wolters Kluwer ist ein führender weltweiter Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Services in den Bereichen Tax & Accounting (Steuern und Rechnungswesen), Governance, Risiko- und Compliance-Management, Finanzen, Recht und Gesundheit. Wir unterstützen unsere Kunden durch Expertenlösungen, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Services verbinden, jeden Tag in der Entscheidungsfindung.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Alphen aan den Rijn (Niederlande) ist weltweit in über 40 Ländern vertreten, bedient Kunden in über 180 Ländern und beschäftigt rund 19.800 MitarbeiterInnen weltweit. Wolters Kluwer erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 4,8 Milliarden Euro.

Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) gelistet und werden im AEX- und im Euronext 100-Index geführt. In den Vereinigten Staaten wird die Aktie im Rahmen eines ADR-Programms auf dem Over-the-Counter-Markt gehandelt (WTKWY). Weitere Informationen finden Sie unter: www.wolterskluwer.com und www.wolterskluwer.de sowie bei LinkedIn, Facebook, Twitter und Youtube.

Firmenkontakt

Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Sabine Beck

Freisinger Straße 3

85716 Unterschleißheim

0049 89 36007 3600

sabine.beck@wolterskluwer.com

https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/steuern-rechnungswesen

Pressekontakt

Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Andrej Kornienko

Freisinger Straße 3

85716 Unterschleißheim

+49 151 10573252

andrej.kornienko@wolterskluwer.com

https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/steuern-rechnungswesen

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.