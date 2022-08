Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland stellt neue Version von ADDISON Handwerk vor

Version 8.2 punktet mit Open Masterdata- und erweiterten IDS-Schnittstellen

Ludwigsburg, 02. August 2022. Zu den Highlights der neuen Version der Betriebssoftware für Handwerker gehören die bisher auf dem Markt einzigartigen Schnittstellen zu Open Masterdata sowie IDS. Die Integrationen erleichtern es Handwerksbetrieben in Echtzeit auf Informationen zuzugreifen. Außerdem fanden zahlreiche weitere Erleichterungen, Verbesserungen und nützliche Tools Einzug in Version 8.2.

Die Schnittstelle zu Open Masterdata erlaubt es den Handwerksbetrieben, auf viele nützliche Informationen aus dem Open Masterdata-Pool zuzugreifen: Per Click stehen sämtliche Daten zur Verfügung, die der Großhändler für den jeweiligen Artikel bereitstellt. Diese Daten bereitet ADDISON Handwerk dann übersichtlich in Tabellenform und nach Open Masterdata-Kategorien sortiert auf. Die Schnittstelle ermöglicht sogar die Live-Aktualisierung von Artikeln durch das Onlinesystem des Großhändlers.

Eine weitere Innovation von ADDISON Handwerk sind die erweiterten Schnittstellen zu IDS, eine Funktion, die besonders für Betriebe im Bereich SHK und Haustechnik relevant ist: Mithilfe der IDS Connect Schnittstelle 2.5 können Kundinnen und Kunden Produkte aus ADDISON Handwerk heraus im Onlineshop des Großhandels recherchieren und zum Beispiel in Belege übernehmen.

Verbessert wurde zudem die Funktion des Preisspiegels, der es nun ermöglicht, bis zu zehn Lieferanten pro Preisspiegel zu vergleichen. Gemeinsam mit der Importfunktion für Sammelkörbe, in denen Standardangebote und wiederkehrende Bestellungen angelegt werden, ermöglicht ADDISON Handwerk einen Preisvergleich für verschiedene Großhändler sowie das Auslösen einer Bestellung.

„Es ist für Handwerksbetriebe entscheidend, dass sie ihre Betriebsabläufe effektiv und transparent abbilden können. Mit ADDISON Handwerk 8.2 unterstützen wir sie dabei und bieten zudem einen bisher ungekannten Zugriff auf Großhändlerdaten“, erklärt Christoph Elsas, Leiter ADDISON Handwerk, bei Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland. „Von der Terminverwaltung und Planung über Kalkulation und Rechnungsstellung bis zu Bestellungen bietet unsere Lösung alles aus einer Hand. Damit können sich Handwerksbetriebe auf das konzentrieren, was wichtig ist – gute Handwerksleistungen.“

Weitere Informationen zu Neuerungen und Software erhalten Sie auf Anfrage sowie auf unserer Webseite zum Thema ADDISON Handwerk.

