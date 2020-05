Wolfgang Heider wird Head of Platform bei der artegic AG

Wolfgang Heider übernimmt als Head of Platform die fachliche und technische Verantwortung für die Entwicklung und den Betrieb der Marketing Automation Technologie ELAINE bei der artegic AG.

In der neu geschaffenen Rolle als Head of Platform verantwortet Wolfgang Heider die Bereiche Software Entwicklung, Product Management und Platform IT beim Marketingtechnologieanbieter artegic. Zu seinen Aufgaben zählen die Weiterentwicklung der Marketing Automation Software ELAINE sowie der Software as a Service Betrieb. Heider berichtet direkt an Jörg Sayn (CTO). Mit der Neuorganisation fasst artegic erstmals die Bereiche Produktentwicklung und -betrieb in einer operativen Verantwortung zusammen.

Heider greift auf langjährige Erfahrungen in der Führung von verteilten Teams, der Bereitstellung hochskalierender Web-Lösungen in dynamischen Geschäftsumfeldern zurück und bringt seine sehr guten Praxiserfahrungen mit der agilen und kundenzentrierten Produktentwicklung ins Tagesgeschäft ein. Vor Antritt seiner aktuellen Position bei der artegic AG war Wolfgang Heider unter anderem in Führungspositionen bei Ligatus GmbH (Outbrain Inc.), WEB.DE AG und DICAD Software GmbH tätig.