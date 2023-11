Buchvorstellung: „Blut-Wohlstand des Westens: Mit dem Blut der Schwarzen“ – Eine gnadenlose Enthüllung

VERBRECHEN gegen SCHWARZE, PROFITE für WEIßE: Mit Blut, Leib, Leben, Seele, Leid, Tod, Reichtum und Geld der Schwarzen seit 500 Jahren – Die unerzählten Geschichten: Auf den Spuren des Unrechts.

Die unbeachtete Wahrheit – Der Blutzoll der Menschheitsgeschichte: Wie Afrika mit seinem Blut und Reichtum den Aufstieg Europas und Amerikas ermöglichte und bis heute mitfinanziert

Ein ungeschöntes Enthüllen der grausamen Wahrheiten über den westlichen Wohlstand

Stellen Sie sich einem Buch gegenüber, das kein Blatt vor den Mund nimmt und die Augen öffnet: „Blut-Wohlstand des Westens: Mit dem Blut der Schwarzen“. Dieses kühne, unerschrockene Werk konfrontiert den Leser mit einer ungeschminkten, oft ignorierten Realität. Eine Geschichte, gezeichnet von Ausbeutung, Unterdrückung und einer Ungerechtigkeit, die bis in die heutige Zeit nachwirkt.

Die Brutale Wahrheit-Die Erschütternde Enthüllung

„Blut-Wohlstand des Westens: Mit dem Blut der Schwarzen“ ist mehr als nur ein Buch. Es ist ein Aufschrei, eine unerbittliche Konfrontation mit einer grausamen Wahrheit, die seit Jahrhunderten verschleiert wird. Dieses kühne Werk legt offen, wie der westliche Wohlstand und der soziale Staat, nicht nur in Europa und Amerika, sondern auch in Ländern wie Brasilien und Argentinien, auf Kosten von mindestens 50 Billionen Euro, Zwangsarbeit und Dutzenden Millionen Toten erbaut wurden.

Kernthemen: Tiefgreifende Ungerechtigkeiten, Sklaverei, Kolonialismus, die wahre Natur des westlichen Reichtums

Provokative Inhalte

Das Buch nimmt kein Blatt vor den Mund. Es legt schonungslos offen, wie der westliche Reichtum auf dem Rücken, Blut und den Tränen der Schwarzen Menschen errichtet wurde. Es ist eine Anklage gegen Jahrhunderte der Unterdrückung und der Ausbeutung.

Exklusiver Einblick in das Inhaltsverzeichnis

„Die maßgebliche Rolle Afrikas im Aufstieg von Europa und Amerika. Der Aufstieg des Westens auf den Tränen Afrikas. “ Offenbart die grausame Wahrheit hinter dem wirtschaftlichen Aufschwung Europas und Amerikas. Beleuchtet die entscheidende Rolle, die Afrika in der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung des Westens spielte.

“ Offenbart die grausame Wahrheit hinter dem wirtschaftlichen Aufschwung Europas und Amerikas. Beleuchtet die entscheidende Rolle, die Afrika in der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung des Westens spielte. „ Europas und Amerikas Aufstieg auf den Schultern Afrikas “ – Zeigt auf, wie die westlichen Mächte ihre heutige Stellung auf Kosten Afrikas erreichten.

“ – Zeigt auf, wie die westlichen Mächte ihre heutige Stellung auf Kosten Afrikas erreichten. „Die fortgesetzte Ausbeutung Afrikas im 21. Jahrhundert, das Europa finanziert “ – Deckt die andauernde ökonomische und soziale Ausbeutung Afrikas auf.

“ – Deckt die andauernde ökonomische und soziale Ausbeutung Afrikas auf. „ Beweise und Fakten zur finanziellen Ausplünderung Afrikas .“ Ein Kapitel, das aufzeigt, wie Afrika tatsächlich mehr an Europa zahlt als umgekehrt (mindestens das drei bis Zehnfache), entgegen der verbreiteten Mediendarstellung. Afrika leistet Entwicklungshilfe an Europa und nicht umgekehrt. Viele Menschen, sogar die meisten Afrikaner auch würden es nicht glauben angesichts der Mediendarstellung Afrikas bis sie dieses Buch lesen.

.“ Ein Kapitel, das aufzeigt, wie Afrika tatsächlich mehr an Europa zahlt als umgekehrt (mindestens das drei bis Zehnfache), entgegen der verbreiteten Mediendarstellung. Afrika leistet Entwicklungshilfe an Europa und nicht umgekehrt. Viele Menschen, sogar die meisten Afrikaner auch würden es nicht glauben angesichts der Mediendarstellung Afrikas bis sie dieses Buch lesen. „ Die Bedeutung von Bewusstsein, Gerechtigkeit und einem gerechten Miteinander “ – betont die Notwendigkeit eines neuen Verständnisses und Umgangs mit der Vergangenheit.

“ – betont die Notwendigkeit eines neuen Verständnisses und Umgangs mit der Vergangenheit. „ Schockierende Verbrechen ohne Sühne belasten die Schwarzen bis heute “ – untersucht die langanhaltenden Auswirkungen der Sklaverei und des Kolonialismus.

“ – untersucht die langanhaltenden Auswirkungen der Sklaverei und des Kolonialismus. „ Mit Blut, Leib, Tod und Geld der Schwarzen “ – zeigt auf, wie die Ausbeutung afrikanischer Menschen und Ressourcen den modernen Westen prägte.

“ – zeigt auf, wie die Ausbeutung afrikanischer Menschen und Ressourcen den modernen Westen prägte. „ Die brutalen Wahrheiten des transatlantischen Sklavenhandels “ – Ein Kapitel, das die grausamen Realitäten und den unermesslichen menschlichen Verlust des Sklavenhandels offenlegt.

“ – Ein Kapitel, das die grausamen Realitäten und den unermesslichen menschlichen Verlust des Sklavenhandels offenlegt. „ Kolonialismus: Die schamlose Plünderung eines Kontinents “ – Untersucht, wie der Kolonialismus Afrika systematisch ausraubte und seine Kulturen zerstörte.

“ – Untersucht, wie der Kolonialismus Afrika systematisch ausraubte und seine Kulturen zerstörte. „ Geschichtsverfälschung: Wie der Westen seine Vergangenheit und seine Gegenwart schönt “ – Enthüllt, wie historische Narrative manipuliert wurden, um die Verbrechen zu verschleiern.

“ – Enthüllt, wie historische Narrative manipuliert wurden, um die Verbrechen zu verschleiern. „Kolonialraub: Die blutige Plünderung Afrikas“ – Untersucht, wie die koloniale Gier Afrika seiner Reichtümer und Würde beraubte.

Auswirkungen bis heute

„ Geschichtslügen: Die westliche Verschleierung des Unrechts “ – Entlarvt die systematische Verfälschung der Geschichte durch den Westen.

“ – Entlarvt die systematische Verfälschung der Geschichte durch den Westen. „ Das Vermächtnis der Sklaverei: Ein andauerndes Trauma “ – Beleuchtet die fortdauernden psychologischen und sozialen Narben der Sklaverei.

“ – Beleuchtet die fortdauernden psychologischen und sozialen Narben der Sklaverei. „ Moderne Sklaverei: Die Ausbeutung Afrikas im 21. Jahrhundert “ – Deckt die fortgesetzte Ausbeutung afrikanischer Ressourcen und Menschen auf.

“ – Deckt die fortgesetzte Ausbeutung afrikanischer Ressourcen und Menschen auf. „ Umweltzerstörung als Kolonialerbe “ – Analysiert die verheerenden ökologischen Folgen des Kolonialismus in Afrika.

“ – Analysiert die verheerenden ökologischen Folgen des Kolonialismus in Afrika. „ Rassismus: Die unsterbliche Wunde des Kolonialismus “ – Erforscht, wie koloniale Ideologien bis heute Rassismus und Diskriminierung nähren.

“ – Erforscht, wie koloniale Ideologien bis heute Rassismus und Diskriminierung nähren. „Widerstand und Revolution: Afrikas Kampf um Gerechtigkeit“ – Erzählt die Geschichten von Widerstand, Kampf und Emanzipation in Afrika.

Warum dieses Buch wichtig ist

Dieses Buch ist ein Weckruf, der die bequemen Lügen der Geschichte entlarvt. Es fordert uns auf, die Wahrheit über die Beziehung zwischen Afrika und dem Westen zu erkennen. Es ist ein unverblümter Appell für Menschenrechte, Gerechtigkeit, Anerkennung der historischen Vergehen und Ruf nach Sühne und Reparation

Warum dieses Buch ein Muss ist

Dieses Buch ist ein unverblümter, unmissverständlicher Weckruf. Es zwingt die Leser, sich mit der blutigen Wahrheit auseinanderzusetzen, die hinter dem westlichen Wohlstand steht. Es ist ein vehementer Appell für Gerechtigkeit und eine faire Anerkennung der historischen Vergehen des Westens.

Fazit: Ein literarischer Paukenschlag gegen die Geschichte::

Blut-Wohlstand des Westens: Mit dem Blut der Schwarzen“ ist ein explosives, mutiges und ungeschöntes Werk. Dieses Buch ist ein aufwühlender, provokativer Schlag gegen die fanatisierte Darstellung der westlichen Geschichte. Es ist ein literarischer Pflasterstein, geworfen in das Fenster der geschönten Geschichtsdarstellung. Eine Lektüre, die nicht nur informiert, sondern zum Umdenken und Handeln auffordert. Es ist ein Buch, das nicht ignoriert werden kann und über das gesprochen werden muss.

Es ist ein unverzichtbarer Weckruf, der uns dazu bringt, die Welt um uns herum und unsere Rolle in ihr zu hinterfragen. Jede Seite dieses Buches ist ein Aufruf zum Aufwachen und zur Forderung nach Gerechtigkeit.

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

