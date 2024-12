Wohlfühlresort Hotel Vitalquelle Montafon

Luxus und Entspannung in den Alpen

Traumhafter Winterurlaub in der Vitalquelle

Erleben Sie einen unvergesslichen Winterurlaub in der Vitalquelle Schruns. Eingebettet in die verschneite Alpenlandschaft Vorarlbergs bietet das **** Superior Hotel Vitalquelle Montafon erstklassigen Komfort und pure Entspannung. Nach einem Tag auf den Pisten des Montafons oder einer romantischen Winterwanderung genießen Sie das exklusive Wellnessangebot mit Saunen, Dampfbädern und Massagen. Kulinarische Highlights erwarten Sie im hoteleigenen Restaurant, und der gemütliche Kamin lädt zum Entspannen ein. Die Vitalquelle vereint Winterabenteuer und Wohlfühlmomente in einer luxuriösen Atmosphäre.

Gourmetküche: Kulinarische Höhepunkte in der Vitalquelle

In der weißen Winterwelt bietet unsere Küche höchste Qualität, kreative Gerichte und erlesene, saisonale Zutaten. Unser talentiertes Team verwöhnt Sie mit einer kulinarischen Symphonie – von feinen Vorspeisen über raffinierte Hauptgerichte bis hin zu unwiderstehlichen Desserts – ein Genuss für Gaumen und Auge in der winterlichen Atmosphäre.

Die Gourmetküche im Hotel Vitalquelle steht für höchste Qualität, kreative Kompositionen und die Verwendung erlesener Zutaten. Unser talentiertes Küchenteam entfaltet eine kulinarische Symphonie, die alle Geschmackssinne anspricht. Jede Kreation ist ein Meisterwerk, das nicht nur den Gaumen, sondern auch das Auge erfreut.

Kostenloser Skishuttle: Ihre bequeme Verbindung zur Gondelbahn

Für Skiurlauber bietet das Hotel Vitalquelle einen kostenlosen Skibus-Service. Reservieren Sie kostenfrei an der Rezeption Ihren Platz und genießen Sie die entspannte Fahrt zur Talstation der Gondelbahn. Nach einem unvergesslichen Skitag erwartet Sie unser Skishuttle pünktlich an der Gondelbahn und bringt Sie komfortabel und sicher zurück ins Hotel.

Vitalquelle SPA: Ein Ort der Ruhe und Entspannung

Unser Panorama-Schwimmbad mit Blick auf die verschneite Winterlandschaft und das umliegende Bergmassiv lädt zum Verweilen ein. Komfortliegen am beheizten Becken und die winterliche Terrasse bieten wohlige Wärme und Erholung in klarer Winterluft. Tauchen Sie ein in die stille Magie der Jahreszeit und lassen Sie den Alltag hinter sich.

Unsere Urlaubsangebote zum Bestpreis

Geniessertage 4=3

05.01. – 27.02.2025, 09.03. – 04.04.2025

4 Nächte ab EUR 597 pro Person

Wir schenken Ihnen einen Urlaubstag voller Entspannung! Anreise Sonntag oder Montag

Inklusivleistungen:

4 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension

1 Flasche Sekt im Zimmer

1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Romantik pur

05.01. – 28.02.2025, 09.03. – 06.04.2025

3 Nächte ab EUR 539 pro Person

Gemeinsam magische Momente erleben, kulinarische Köstlichkeiten genießen.

Inklusivleistungen:

3 Übernachtungen inkl. 3/4 Verwöhnpension

1 Flasche Champagner 0,375l und Pralinen im Zimmer

1 romantisches Dinner am festlich gedeckten Tisch

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Vitalwoche Winter

07.01. – 07.04.2025, 09.03. – 06.04.2025

7 ÜN ab EUR 1085 pro Person

Skifahren oder Wellness? Warum sollten Sie sich schon vor Ihrer Anreise festlegen?

Inklusivleistungen:

7 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension

1 Flasche Wein bei Anreise im Zimmer

1 Gesichtsbehandlung 50 Min.

oder 1 Aromaölmassage 50 Min. (pro Vollzahler)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Winterwellness

05.01. – 28.02.2025, 09.03. – 06.04.2025

3 Nächte ab EUR 604 pro Person

Tauchen Sie ein in warme Saunen, entspannende Massagen und wohltuende Bäder

Inklusivleistungen:

3 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension

1 Gesichtsbehandlung Classic

1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet

6-Gang-Abendmenü

Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar

Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

Ihre Familie Netzer

& das gesamte Team der Vitalquelle

