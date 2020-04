Wölfe im Karina-Verlag

Im Karina-Verlag gibt es auch Bücher, wo Wölfe im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Das Spektrum der Geschichten reicht von Fantasy bis zu Kindergeschichten, die Wölfe auf ihren Abenteuern in der Wildnis begleiten und Verständnis für den Schutz dieser faszinierenden Tiere wecken sollen. Auch in unseren Regionen hat sich ja der Wolf mittlerweile wieder angesiedelt und weiter vermehrt.

MARYAM – IM SCHATTEN DER WÖLFE

Maryam, älteste Tochter der hoch geachteten Wächterin Caja, verließ für ihre geliebten Wölfe ihre bisherige Heimat – die »Unterwelt«. Nun lebt sie mit ihnen im selbst gewählten Exil der weiten Wälder Nordlands in der »Oberwelt«.

Unerwartet dramatische Fügungen brechen urplötzlich über die friedliche Gemeinschaft herein, konfrontieren die junge Frau mit kaum vorstellbaren Härten – und stellen sie auf eine grausame Probe.

Im Verlauf sich überschlagender Ereignisse kommt es für Maryam zu einer schicksalhaften Begegnung. In deren Schatten lauert jedoch auf sie – und Caja – die schmerzliche Erfahrung grenzenlosen Leids …

Wird Maryam sich aus den Klauen des drohenden Verhängnisses befreien können?

Ein weiterer Roman aus der verborgenen »Unterwelt«, in der geheimnisvolle Tunnel die Energieportale der Erde verbinden…

ISBN-13: 978-3964431011

DER WOLF UND DIE SIEBEN FRAGEN

Seit einigen Jahren sind in unseren Breiten wieder Wölfe beheimatet. Des einen Freude ist des anderen Leid.

In diesem Buch wird das Leben und das Verhalten dieser Tiere erklärt. Eine Wolfmama nimmt den/die Leser/in mit ins Rudel und gemeinsam erlebt man die Wildnis des Waldes.

Einige Menschen informieren sich und befürworten die Ansiedlung der Wölfe, da das ökologische Gleichgewicht wieder hergestellt wird, andere fürchten sich und jagen die Tiere.

Zusätzlich zu der spannenden Geschichte in diesem Buch wird auch das richtige Verhalten bei der Begegnung mit Wölfen erklärt.

Das Buch ist in Deutsch und Englisch verfasst und der 6. Band aus der Serie “Visuelles Sprachenlernen”.

ISBN-13: 978-3964438621

MAGIE DES GEISTERWOLFS

Ein Junge, hässlich geboren, erfährt den Spott der Menschen. Der Tod seiner Mutter stürzt ihn in ein seelisches Tief, aus dem er als anderes Wesen zurück ins Leben kehrt: als Wolf. Sein Leben wird nun bestimmt durch den Instinkt des Tieres und dem Verstand des Menschen. Er wird zum Führer eines Wolfsrudels und gleichzeitig ein Vermittler zwischen Mensch und Tier.

ISBN-13: 978-3903161023

