Wo kann man in Deutschland mit Bitcoin bezahlen?

Coinpages.io ist das Onlineverzeichnis für über 700 Geschäfte im deutschsprachigen Raum, in denen Du vor Ort mit Bitcoin bezahlen und einkaufen kannst

Du hast Bitcoins und willst mit Bitcoin bezahlen , wenn Du einkaufen oder essen gehst? Oder Du suchst einen Steuerberater oder Rechtsanwalt, den Du mit Bitcoin bezahlen kannst? Hier, bei Coinpages.io findest Du über 700 Ladengeschäfte , Dienstleister und Gastronomen, bei denen Du mit Bitcoin bezahlen kannst. Vor Ort, persönlich und genauso wie mit Deinen Euros!

Coinpages.io ist das erste Onlineverzeichnis im deutschsprachigen Raum, wo Du alle Anbieter findest, wo Du mit Bitcoin bezahlen kannst. Bei Coinpages.io werden täglich neue Bitcoin-Akzeptanzstellen eingetragen, die Deine Bitcoins im Geschäft annehmen. Hier findest Du über 700 Einträge – z.B. 70 Einzelhändler, 320 Ladengeschäfte, 75 Restaurants und Cafes und 355 Dienstleister, die Deine Bitcoin akzeptieren.

In welchen Geschäften kann ich mit Bitcoin bezahlen?

Immer mehr Unternehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz akzeptieren Bitcoin in ihren Geschäften oder für ihre Dienstleistungen . In (fast) jeder Innenstadt gibt es inzwischen Einzelhändler, Ladengeschäfte, Gastgewerbe, Hotellerie-Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, die sich Deine Bitcoins akzeptieren. Suche einfach auf Coinpages.io nach Verkäufern, Händlern oder Gastronomen in Deiner Region. Dort findest Du bestimmt Unternehmer, bei denen Du mit Bitcoin bezahlen kannst.

Was kann man in Deutschland mit Bitcoin bezahlen?

Ein kurzer Blick in das coinpages.io- Verzeichnis von Geschäften, in denen Du mit Bitcoin bezahlen kannst, zeigt ein reiches Angebot. Du findest Optiker, Käsefachgeschäfte , Fleischereien, Gewürzhändler, Hauswarengeschäfte, Bonbon-Verkäufer, Metallbauer, Juweliere, Autohändler, Wasserfilter, Maschinenbauer und viele andere Anbieter.

Doch das ist noch längst nicht alles . Du kannst auch Trachten, Möbel , Pokerzubehör, Survival-Gear, Werkzeug, Lampen und Heizungen, Tabakprodukte und griechische Lebensmitte l mit Bitcioin bezahlen.

Natürlich gibt es auch andere wichtige Dinge, die Du mit Bitcoin bezahlen kannst. Z.B. Brautmode , Kifferzubehör, Uhren, Versace-Mode und Gold.

Kurz gesagt: Egal, was Du mit Bitcoin bezahlen willst, Du findest es auf coinpages.io . Starte Deine Suche nach Geschäften und Dienstleistern, die Bitcoin akzeptieren, auf coinpages.io.

Wann kann man mit Bitcoin bezahlen?

Immer dann, wenn im Einzelhandel , bei Dienstleistern und Gastronomen Bitcoin akzeptiert werden, können Verbraucher mit Bitcoin bezahlen.

Sobald Du Bitcoins gekauft hast, sind diese in Deinem Bitcoin-Wallet aufgeführt. Um einen Geldbetrag zu überweisen, musst Du im Bitcoin-Geschäft den QR-Code an der Kasse mit Deinem Bitcoin Wallet scannen.

Danach bestätigst Du die Zahlung, und die Bitcoins werden von Deinem Wallet zum Händler übertragen. Der Händler, der Deine Kryptowährung akzeptiert, bekommt die digitale Währung zum aktuellen Bitcoinkurs auf seinem Bankkonto gutgeschrieben.

Die Blockchaintechnologie ermöglicht Dir, Deine virtuelle Währung wie ein gesetzliches Zahlungsmittel zu verwenden – wenn der Verkäufer Bitcoin akzeptiert!

Mit welcher App kann ich mit Bitcoin bezahlen?

Du kannst Deine Digitalwährung mit praktisch jeder Bitcoin-App zum Bezahlen verwenden. Die Blockchain macht es möglich, Bitcoin und andere Altcoins als Zahlungsmittel dort zu verwenden, wo der Verkäufer das ermöglicht.

Die Auswahl an Bitcoin-Wallets oder -Apps ist groß. In der Regel verwendet man Hardware-Wallets für die langfristige und sichere Aufbewahrung von Bitcoin. Ein Beispiel sind Bitcoin-Sparer – Menschen, die Bitcoin als Rücklage nutzen.

Für das Bezahlen mit Bitcoin sind diese Hardware-Wallets zwar auch geeignet, doch einfacher und komfortabler funktioniert es mit einer Bitcoin-Wallet auf Deinem Smartphone.

Um eine Bitcoin-Wallet zu nutzen, musst Du Sie zunächst aus den App-Stores von Apple oder Google herunterladen und auf Deinem Smartphone installieren. Dann „lädst“ Du diese Bitcoin-Wallet mit ein paar Satoshis auf (Satoshis sind die kleinste Einheit von Bitcoin). Diese Satoshi sind dann für das Bezahlen mit Bitcoin gedacht. Bitcoin-Bezahlapps unterstützen übrigens neben Bitcoin auch Lightning-Zahlung.

Empfehlenswert sind die folgenden Bitcoin- / Lightning-Wallets: BlueWallet, Wallet of Satoshi, Muun Wallet oder Breez Wallet. Wenn Du mit der relai.app bereits Bitcoin sparst, dann kannst Du auch damit bezahlen. So wie bei der Relai.app verfügen alle Bitcoin Smartphone-Wallets über eine Senden-Funktion. Wie einfach das geht, siehst Du z.B. hier auf youtube.

Wenn Du im Onlineshop oder im Geschäft mit Bitcoin bezahlen möchtest, dann erstellt das Geschäft eine Rechnung, die in Form eines QR-Codes angezeigt wird. Du scannst dann mit Deiner Bitcoin-Lightning-Wallet diesen QR-Code ab und bestätigst auf Deinem Smartphone die Zahlung. Und schon werden Deine Sats (Satoshis) aus Deiner Bitcoin-Smartphone-Wallet an die Bitcoin-Wallet des Händlers übertragen!

Coinpages ist ein Verzeichnis von Geschäften und Onlineshops, die Bitcoin, Lightning und weitere Kryptowährungen akzeptieren.

Akzeptierst Du Bitcoin in Deinem Geschäft? Dann erstelle kostenlos einen Eintrag, damit noch mehr Bitcoiner erfahren, dass man bei Dir mit Bitcoin zahlen kann.

Möchtest Du Bitcoin und Lightning in Deinem Geschäft oder Onlineshop akzeptieren, dann besuche unserer Partnerseite Coincharge. Dort findest Du Hilfe und Anleitungen um Bitcoin zu akzeptieren.

Firmenkontakt

Coinpages.io by Internetactive GmbH

Jens Leinert

Willemerstrasse 4

63067 Offenbach

+49 251-981156-2206

info@coinpages.io

https://coinpages.io

Pressekontakt

Coinpages.io ist ein Dienst der Internetactive GmbH

Jens Leinert

Willemerstrasse 4

63067 Offenbach

+49 251-981156-2206

info@coinpages.io

https://coinpages.io

Bildquelle: (C) Unsplash.com