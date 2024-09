Wirtschaft pro Klima übernimmt Verantwortung

Gemeinsame Initiative für nachhaltige Zukunft der Veranstaltungswirtschaft

B.A.U.M. e.V. hat die Plattform „Wirtschaft Pro Klima“ ins Leben gerufen, um die Transformation der Veranstaltungswirtschaft zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Diese Initiative vereint klimaengagierte Unternehmen, die sich dem Ziel verschrieben haben, Teil einer zukunftssicheren und umweltfreundlichen Wirtschaftsweise zu werden.

In Anbetracht der drängenden Herausforderungen des Klimawandels und der Notwendigkeit, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, ist es unerlässlich, dass die Veranstaltungswirtschaft – bis zur Corona-Pandemie der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland – sich auf den Weg zur Klimaneutralität begibt. „Nach der Wiedereröffnung der Branche gibt es kein Zurück zum ‚business as usual‘. Wir müssen Millionen Tonnen an CO2, Ressourcen und Abfall einsparen und dabei das 1,5-Grad-Ziel im Blick behalten“, erklärt Clemens Arnold, CEO der Beratungsagentur 2bdifferent.

Die Plattform bietet den teilnehmenden Unternehmen eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen und Wissen. Ziel ist es, Vorreiter zu bestärken und weitere Akteure der Branche zu ermutigen, konkrete Maßnahmen für ein umweltfreundliches Management zu ergreifen. Die Initiative orientiert sich am Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich, gemeinsam das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.

„Jede Veranstaltung kann durch eine klimapositive Ausrichtung einen positiven Effekt auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Wir möchten, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend, sondern eine Selbstverständlichkeit in der Veranstaltungswirtschaft wird“, so Clemens Arnold.

Bereits jetzt setzen immer mehr Akteure in der Branche auf nachhaltige Konzepte und integrieren diese in die Planung ihrer Veranstaltungen. Dennoch gibt es noch viele, die von der Notwendigkeit einer nachhaltigen Organisation kultureller Veranstaltungen überzeugt werden müssen. Um diesen Austausch zu fördern, werden regelmäßige Veranstaltungen und branchenspezifische Transformationsdialoge organisiert, die die Stakeholder aus Wirtschaft, Politik, Medien, NGOs, Verbänden und Wissenschaft zusammenbringen.

Wirtschaft Pro Klima lädt alle interessierten Unternehmen und Organisationen ein, sich der Initiative anzuschließen und gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft der Veranstaltungswirtschaft zu arbeiten.

Weitere Informationen gibt es im Web unter https://www.wirtschaftproklima.de/veranstaltungswirtschaft.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

