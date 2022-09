Wir bewegen Deine Karriere – inovailmenau

Ilmenau – Am 25. und 26. Oktober 2022 lädt der SWING an der TU Ilmenau e.V. bereits zum 26. Mal zur Karrieremesse inovailmenau ein. Wie auch in den letzten Jahren wandelt sich das Ilmenauer Universitätssportzentrum, Ehrenbergstraße 51, für die beiden Tage in ein Karriereforum, auf welchem nicht nur die ca. 5000 Studierenden der TU Ilmenau die Chance haben, die ersten Schritte ihres Karrierewegs zu gehen. Neben den Studierenden der verschiedenen Fachrichtungen an der hiesigen Universität können auch Studierende der umliegenden Thüringer Universitäten sowie weitere interessierte Besuchende bei den über beide Tage hinweg insgesamt 200 exklusiven ausstellenden Unternehmen fündig werden. Um diesen Austausch zu fördern, bietet die inova2022 neben dem Messegeschehen noch einige weitere Angebote, welche den Unternehmen ermöglichen, eine ideale, hochqualifizierte Besetzung für ihre ausgeschriebenen Praktikums- und Absolventenstellen sowie Traineeprogramme zu finden und den Besuchenden die Chance geben, mit ihren Wunschunternehmen und potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Das Karriereforum, welches sowohl regionale, mittelständische Unternehmen, als auch große, namhafte Aussteller vorzuweisen hat, hat sich binnen der letzten 27 Jahre zu einem der bedeutendsten Karriereforen Mitteldeutschlands entwickeln können und bietet neben den zahlreichen Informationen und Beratungsmöglichkeiten auch Chancen, unternehmensunabhängig seinen Bewerbungsunterlagen etwas Gutes zu tun: beim Bewerbungsfotoshooting kann man die eigene Bewerbung durch ein ansprechendes, professionell geschossenes Foto ergänzen. Des Weiteren bietet der Bewerbungsmappencheck die Möglichkeit, seine Bewerbung auf Herz und Nieren prüfen zu lassen und im persönlichen Gespräch auch Tipps für diese zu erhalten. Für Frühentschlossene besteht auch in diesem Jahr wieder ein Angebot an Stellenausschreibungen im Vorfeld der Messe, sodass direkt auf der Messe schon ein Bewerbungsgespräch geführt werden kann. Um sich in diesem von ihrer besten Seite zu präsentieren, können die Studierenden schon vorher in der Warm.up.Week vom 17.10.2022-21.10.2022 an verschiedenen Workshops teilnehmen. Diese decken an den Bewerbungsprozess und das Bewerbungsgespräch angelehnte Themenbereiche ab und bieten somit eine umfassende Vorbereitungsgrundlage für ein erfolgreiches Gespräch. Darüber hinaus findet sich auch an der JOB.wall auf der Messe eine große Auswahl verschiedener Stellenanzeigen unserer Aussteller. Weiterhin bietet die inovailmenau wieder vielfältige Fachvorträge an, welche ebenfalls von Vertretenden der ausstellenden Unternehmen gehalten werden und einerseits einen Einblick in diese gewähren, andererseits in den verschiedenen Branchen auftretende Problemstellungen und Lösungsansätze thematisieren. Traditionsgemäß erfolgte die Planung, Organisation und Realisierung der inova2022 ausschließlich durch Studierende der TU Ilmenau, welche sich ehrenamtlich im Verein SWING an der TU Ilmenau e.V. engagieren und neben der Messe auch ganzjährig weitere Projekte planen und durchführen, um eine Schnittstelle zwischen Unternehmen und Studierenden zu schaffen und Letzteren so den Einstieg in ihr Berufsleben zu erleichtern. Ein besonderer Dank für die Zusammenarbeit und Unterstützung des Projekts inovailmenau gilt der TU Ilmenau sowie den Kooperationspartnern des Karriereforums.

Kontakt: pr@inova-ilmenau.de

Web: https://inova-ilmenau.de