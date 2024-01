Winterwellness in Montafon

Entspannung pur in der Vitalquelle

Herzlich Willkommen in der Vitalquelle****s im Montafon, Ihrem Refugium für Ruhe und Erholung.

Starten Sie in den Tag mit einem Frühstück und atemberaubendem Bergpanorama. Unsere einzigartige Lage, kombiniert mit Ruhe und Großzügigkeit, bietet Ihnen Winterurlaub pur.

Unser Top Angebot 01: Winterwellness in der Vitalquelle****s

Lassen Sie den Alltagsstress hinter sich und gönnen Sie sich eine Auszeit im winterlichen Ambiente unseres Wellnessbereichs. Tauchen Sie ein in warme Saunen, entspannende Massagen und wohltuende Bäder. Genießen Sie die Ruhe und Gemütlichkeit, die der Winter mit sich bringt. Verwöhnen Sie sich selbst und starten Sie frisch und erholt in die kalte Jahreszeit.

Im Angebot enthalten:

3 Nächte inkl. 3/4 Vital-Verwöhnpension

1 Gesichtsbehandlung Classic

1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)

Inklusivleistungen:

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet mit Salaten, Suppen, Kuchen, Strudel, frisches Obst, Joghurt, Kaffeeauswahl, Teeauswahl und mehr am Nachmittag

6-Gang-Abendmenü mit Auswahlmöglichkeit

Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar

Freie Benützung des gesamten Spa-Bereichs uvm.

Ab EUR 604,- pro Person

Unser Top Angebot 02: Genießertage Winter 4=3 in der Vitalquelle****s

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich zu verwöhnen und eine winterliche Auszeit vom Alltag zu nehmen. Buchen Sie jetzt und erleben Sie einen zusätzlichen Genuss, ganz ohne Mehrkosten!

Genießen Sie Ihre Zeit in vollen Zügen! Egal, ob Sie an unserem vielseitigen Aktivitäts- und Erlebnisprogramm teilnehmen, die wunderschöne Natur erkunden, unsere abwechslungsreiche Küche probieren oder die gemütliche Atmosphäre mit einem traumhaften Bergblick erleben – Ihr Wohlfühl-Urlaub ist bereits vorprogrammiert!

Im Angebot enthalten:

4 Nächte inkl. 3/4 Vital-Verwöhnpension

1 Flasche Sekt im Zimmer

1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)

Inklusivleistungen:

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet mit Salaten, Suppen, Kuchen, Strudel, frisches Obst, Joghurt, Kaffeeauswahl, Teeauswahl und mehr am Nachmittag

6-Gang-Abendmenü mit Auswahlmöglichkeit

Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar

Freie Benützung des gesamten Spa-Bereichs uvm.

Ab EUR 567,- pro Person

Naturparadies Montafon – Ihre Vitalquelle****s

Das atemberaubende Bergpanorama des Montafon wird Sie begeistern, wenn Sie die Gipfel umgeben von einer weißen Schneedecke bewundern. Die klare Winterluft und die majestätische Schönheit der Berge machen Ihren Aufenthalt unvergesslich.

Das Montafon stellt mit 300 Pistenkilometer ein wahres Winterparadies für Skifahrer und Snowboarder dar. Auch bestpräparierte Winterwanderwege sowie wunderschöne Skitouren sorgen für ein tolles Bergerlebnis im Winter. Für Abwechslung sorgen auch zahlreiche andere Wintersportarten wie Langlaufen, Rodeln, Eislaufen und Schneeschuhwandern. Im Montafon findet jeder etwas nach seinem Geschmack und Können.

Ab auf die Berge – worauf warten Sie?

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

Ihre Familie Netzer

& das gesamte Team der Vitalquelle

