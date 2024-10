Winterpause? Fehlanzeige! Die meisten Wohnmobilisten verreisen auch in der Nachsaison

– in- und ausländische Ziele

– längere Aufenthalte sind die Regel

Wer meint, Reisen mit dem Wohnmobil seien ein reines Sommerthema, irrt gewaltig. Eine aktuelle Umfrage des europäischen Stellplatz-Netzwerks CAMPING-CAR PARK hat ergeben, dass 92 Prozent der deutschen Wohnmobilisten auch in der Nachsaison unterwegs sind. Fast die Hälfte von ihnen reist während der kalten Jahreszeit im November und Dezember. Dabei handelt es sich längst nicht nur um Kurztrips: ein Drittel der Befragten ist zwei Wochen und länger on the road. Damit zeigt sich, dass sich der ganzjährige Betrieb von attraktiven Stellplätzen sowohl für die Destinationen als auch für die Touristen als vorteilhaft erweist.

„Natürlich gibt es auch Wohnmobilisten, die ihr Fahrzeug im Winter einmotten“, so Maxime Lauden, Sales Director Export von CAMPING-CAR PARK. „Unsere Umfrage zeigt aber, dass sehr viele mobile Reisende gerade Herbst und Winter für ausgedehnte Urlaube nutzen.“ Das Unternehmen befragt seine Kunden gezielt jedes Quartal zu Themen rund um den Urlaub mit Wohnmobil und Campervan und kann dadurch auf valide Daten zurückgreifen. In der aktuellen Umfrage hat man Rückmeldungen von 2732 Kunden aus Deutschland erhalten.

Innerhalb Deutschlands verreisen die mobilen Touristen in der kühlen Jahreszeit am liebsten nach Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg auf dem zweiten und Bayern auf dem dritten Platz. Auch ausländische Reiseziele stehen hoch im Kurs: das beliebteste Land im Winter ist Spanien, aber auch Frankreich, Italien, die Niederlande und Portugal sind in Herbst und Winter beliebt.

Oktober ist Reisemonat Nr. 1 in der Nachsaison

Die meisten Wohnmobilisten nutzen den Oktober für Ausfahrten in der Nachsaison. 72 Prozent verreisen gern in diesem Monat, während November und Dezember etwas weniger für Reisen mit dem Wohnmobil genutzt werden: 44 Prozent machen im November Ausfahrten, 46 Prozent im Dezember. Die Dauer der Reisen mag manche überraschen. Nicht nur Kurztrips stehen in der kalten Jahreszeit auf dem Plan der mobilen Reisenden. Nur elf Prozent der Befragten sind lediglich ein Wochenende unterwegs, während 15 Prozent eine Woche, 19 Prozent zwei Wochen und 35 Prozent mehr als zwei Wochen in den Monaten Oktober bis Dezember für Wohnmobil-Reisen nutzen. Von Winterpause kann da keine Rede sein.

Stellplätze das ganze Jahr in Betrieb

„Unserer Stellplätze sind das ganze Jahr über nutzbar, weil wir wissen, dass der Bedarf auch im Winter groß ist“, so Lauden weiter. „Saisonal müssen wir zwar aus Witterungsgründen auf unseren Campings de mon village die Sanitäranlagen schließen, aber wir heißen unsere Kunden das ganze Jahr über willkommen.“ Sie können die anderen Vorteile der gut ausgestatteten Wohnmobilstellplätze von CAMPING-CAR PARK ganzjährig nutzen. Ver- und Entsorgung, Strom und WLAN stehen zu jeder Jahreszeit uneingeschränkt zur Verfügung und machen das Reisen mit dem Wohnmobil auch zu dieser Zeit zum Vergnügen.

„80 Prozent der befragten Wohnmobilisten haben Sanitäranlagen in ihrem Fahrzeug zur Verfügung, sodass sie im Winter problemlos auf die Einrichtungen auf den Plätzen verzichten können“, erklärt Lauden. „Nur ein kleiner Teil von knapp acht Prozent unserer Kunden verreist in einem Van ohne diesen Komfort, sodass diese Zielgruppe im Winter ohnehin nicht ins Gewicht fällt. Wir sind gern das ganze Jahr für unsere reisenden Gäste da und unterstützen sie auch während der Zeit, die andere für die Winterpause nutzen.“

CAMPING-CAR PARK ist das führende europäische Wohnmobilstellplatz und Campingplatz Netzwerk. Gegründet hat das Unternehmen im Jahr 2011 das Ehepaar Laurent Morice und Corinne Bruel. Sie sind ausgewiesene Experten für die touristische Entwicklung von ländlichen Regionen. Heute zählt das Netzwerk bereits über 550 Wohnmobilstellplätze in Europa.

Plätze von CAMPING-CAR PARK zeichnen sich durch eine attraktive Lage in der Nähe von Stadtzentren, Stränden oder Geschäften aus. Sie bieten das ganze Jahr über rund um die Uhr sicheren Zugang zu allen Services.

Mehr als zwei Drittel der derzeit 610.000 in Frankreich zugelassenen Freizeitfahrzeuge haben bereits einen Stellplatz von CAMPING-CAR PARK besucht. Das Unternehmen wächst stetig und wird im Jahr 2024 voraussichtlich 120 weitere Wohnmobilstellplätze in Europa eröffnen. Neben Frankreich gibt es Plätze in Portugal, Spanien, Belgien, Deutschland und jetzt auch in den Niederlanden. Fast zehn Prozent der 838.000 deutschen Wohnmobile haben ebenfalls bereits auf einem solchen Platz einen Stop eingelegt.

