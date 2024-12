Wintererlebnis im SeeMOUNT Resort entfalten

Active Nature Resort Das SeeMOUNT in See

Das Active Nature Resort Das SeeMOUNT in See lädt Gäste zu einem unvergleichlichen Winterurlaubserlebnis ein. Eingebettet in die malerische Kulisse der Silvrettagruppe, bietet es direkten Zugang zur Skipiste und einen umfangreichen Wellnessbereich. Besucher können sich auf puren Genuss und Entspannung freuen.

Direkt an der Skipiste gelegen

Das SeeMOUNT ermöglicht seinen Gästen direkten Zugang zum Wintersport. Im ‚Ski in, Ski out‘-Stil können Besucher vom Hotel aus sofort die Pisten unsicher machen. Dies erspart zeitaufwendige Transfers und lange Wartezeiten, sodass der Skispaß sofort beginnen kann. Vom ersten Licht bis zum letzten Abfahrt genießen Gäste den Komfort eines Resorts, das Wintersport zu einem mühelosen Erlebnis macht. Die Lage im Paznauntal bietet dabei eine beeindruckende Bergkulisse und bestens präparierte Pisten.

Kulinarische Genüsse

Das SeeMOUNT verspricht eine kulinarische Reise mit der Genuss-Gourmet Plus Pension. Gäste können den Tag mit einem opulenten Frühstücksbuffet beginnen und am Abend ein abwechslungsreiches 5-Gänge-Menü genießen. Für den kleinen Hunger zwischendurch stehen am Nachmittag saisonale Köstlichkeiten bereit. In der Erlebnis-Bar können Besucher edle Weine und feine Tropfen genießen – ein perfekter Ausklang nach einem ereignisreichen Tag in der winterlichen Bergwelt.

Wellness und Entspannung

Der Wellnessbereich des Resorts bietet vielfältige Möglichkeiten der Entspannung. Gäste können die wohlig temperierten Pools, verschiedene Saunen und Dampfbäder sowie verwöhnende Massagen erleben. Für ein prickelndes Erlebnis sorgt die Adventure Shower, während das Fußkneippbecken für frische und glückliche Füße sorgt – ideal nach einem aktiven Ski-Erlebnis. Die ruhige Atmosphäre und das umgebende Bergpanorama tragen zusätzlich zur Entspannung bei und lassen den Alltagsstress vergessen.

Aktuelle Winter Urlaubsangebote

7=6 Super Deal

04.01.2025 – 14.02.2025

7 ÜN ab EUR 1139 pro Person

Bleibe 7 Nächte, zahle aber nur für 6!

Inklusivleistungen:

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

25,- EUR Wellnessgutschein pro Person

7 Tage urlauben nur 6 bezahlen

Direkt an der Piste

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

Jetzt zum Bestpreis anfragen

********************************************************************************************************************************************************

Midweek Special

04.01.2025 – 14.02.2025

4 ÜN ab EUR 569 pro Person

Bleibe 4 Nächte, zahle aber nur für 3!

Nur gültig von Sonntag bis Donnerstag!

Inklusivleistungen:

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

Direkt an der Piste

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

Jetzt zum Bestpreis anfragen

********************************************************************************************************************************************************

Winter-Wellnesswoche

04.01.2025 – 14.02.2025

7 ÜN ab EUR 1199 pro Person

7 Nächte ab EUR 1199,- p.P. inkl. SPA-Gutschein

Inklusivleistungen:

1 Flasche Prosecco auf dem Zimmer bei Anreise

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

Direkt an der Piste

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

Jetzt zum Bestpreis anfragen

********************************************************************************************************************************************************

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

