Windsurf World Cup 2022 auf Sylt

Strandkörbe kaufen vor stürmischer Kulisse

Von strahlendem Sonnenschein bis hin zu stürmischen Böen mit dunkler Wolkenkulisse zeigte das Wetter während des Windsurf World Cups auf Sylt in den letzten Tagen seine vielen Herbstgesichter. Und wo kann man diese Atmosphäre besser genießen als im Strandkorb!

Auf der Promenade von Westerland – direkt vor der Kulisse der spannenden Rennen der Windsurfer – hatte die Strandkorb-Manufaktur Buxtehude ihren Stand mit den exklusiven Gartenmöbeln aufgebaut. Viele Besucher des Events nahmen deshalb die Gelegenheit war, sich bei den Strandkorbprofis über die handgefertigten Gartenmöbel zu informieren oder gleich den neuen Lieblingsstrandkorb zusammenzustellen. Junior-Chef Nils Gosebeck ließ es sich nicht nehmen, die vielen Kunden am Stand selbst umfassend zu beraten – darunter auch Ex-Sky-Moderator und Reporter-Legende „Rollo“ Fuhrmann, der sich gleich seinen Traumstrandkorb bestellte. Auch Philip Köster, der Sieger des Windsurf World Cups Sylt, hatte viel Spaß dabei, die Strandkörbe persönlich auszuprobieren.

Für über 100 neue Kunden geht der Sommer nun in die Verlängerung, denn sie nutzen das Angebot der Strandkorb-Manufaktur Buxtehude, einen individuellen, handgefertigten Strandkorb zum günstigen Saisonpreis zu kaufen und pünktlich zum Frühjahr liefern zu lassen.

Mehr Infos zur Strandkorb-Manufaktur Buxtehude

Die Firma Die Strandkorbprofis GmbH – gehört zu den größten deutschen Strandkorbproduzenten.

Firmensitz ist in Buxtehude am südlichen Stadtrand von Hamburg.

In unserem Büro- und Verwaltungsgebäude, sowie im neuen Zentrallager Buxtehude, werden mit unseren Mitarbeitern in täglicher Kommunikation alle strategischen Entscheidungen getroffen. Kundenzufriedenheit genießt bei uns im Hause allerhöchste Priorität. Nur deshalb ist es auch möglich, dass wir einige tausend Strandkörbe per Anno verkaufen.

In eigener Produktionsstätte werden unsere Produkte in reiner Handwerksarbeit von erfahrenen Korbflechtern und Tischlern für höchste Qualitätsansprüche hergestellt. Es werden nur Strandkörbe ausgeliefert, die der strengen Qualitätskontrolle unseres Logistikleiters standgehalten haben!

In unserem neuen Zentrallager der „Strandkorbhalle“ im Gewerbepark Ovelgönne, Carl-Zeiss-Straße 6 in 21614 Buxtehude, stehen auf 5.000 qm Lagerfläche ständig ca. 1.500 Strandkörbe für unsere Kunden in ganz Europa zur Auslieferung und Abholung parat.

Hier arbeiten nur erfahrene Polsterer exklusiv für uns. Hierdurch ist gewährleistet, dass wir vor Ort Sonderwünsche unserer Kunden berücksichtigen können.

Viele Prominente, wie zuletzt einige Bundesligaspieler des HSV und Bor. Dortmund, Fußballnationalspieler Sebastian Kehl, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, die Schauspielerin Katarina Jacob, sowie die weiterhin aus Film & Fernsehen bekannten Günter Willumeit, Jürgen Roland und Dieter Bohlen holten sich hier Ihren Traumstrandkorb ab. Wir kooperieren u.a. mit der Hamburger Sparkasse und den Volks- und Raiffeisenbanken im Bereich Kundenincentives. Ein Vertrauensbeleg für die Qualität unserer Produkte. Viele unserer Strandkorbmodelle finden Sie in den Ausstellungsräumen renommierter Autohäuser von Daimler-Chrysler, Porsche oder VAG und Audi.

