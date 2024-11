Windrad-Pionier „Vayu“ nutzt die Bionik für kontinuierlichen 3D Windstrom.

Die Revolution auf dem Windenergiemarkt hat längst begonnen.

Die Natur bewegt sich dreidimensional, nicht zweidimensional. Um die Windströmungen optimal zu nutzen, muss diese Tatsache mitberücksichtigt werden. „Vayu“ ist der Windrad-Pionier auf dem Markt der erneuerbaren Energien. Der Grund dafür ist die revolutionäre 3D-Windturbine mit acht Klingen.

Die Geschichte der heutigen „Vayu“ Windturbine reicht fast ein Jahrhundert bis 1929 zurück als die 3D-Inversionsbewegung von statischen geometrischen Körpern, wie zum Beispiel dem Würfel, entdeckt wurde. Im Jahre 1973 wurde dann mithilfe der 3D- Mechanik die erste hocheffziente Durchflussmachine entwickelt.

In 2017 wird dann die „3D-Wind AG“ gegründet und die 3D-Windradtechnologie findet erfolgreich ihren Weg in eine Vielzahl von diversen Branchen. Ab dem Jahr 2021 versorgen die Windrad-Pioniere mit „Yayu“ nun auch Privathaushalte.

Die revolutionären technischen Daten und Ergebnisse sprechen für sich. Zunächst mal liegt die minimale Windgeschwindigkeit bei nur drei Metern pro Sekunde. Dies ist weltweit ein Top Wert innerhalb ihrer Klasse. Im Vergleich zu herkömmlichen zweidimensionalen Windtechnologien, wie Propellern, ist die „Vayu“ Turbine insgesamt bis zu 40% effizienter.

Die erzeugte Leistung pro Tag beläuft sich bei konstanten und stabilen Windgeschwindigkeiten bei einem Generator mit 2,6 kW auf bis zu 62,4 kW und das bei 24 Stunden Betrieb am Tag. Es entsteht auch kein überproduzierter Strom bei Anlagen mit Batterien. Bei an das Netzwerk angeschlossenen Anlagen, wird der überhergestellte Strom ins Netz eingespeist oder in Batterien gespeichert.

Schließlich ist zu erwähnen, dass das „Vayu“ -System gegen die allgemeinen Wetterverhältnisse ausgerüstet ist. Aber auch bei regional bedingten außerordentlichen Wetterbedingungen, sorgt der Windrad-Pionier dafür, dass das die 3D – Windradturbine entsprechend moduliert, wie gewohnt funktioniert.

