Willkommen bei der Eitel Academy – Ihr Weg zum erfolgreichen Trading

Die Eitel Academy, gegründet von Jonathan Eitel, ist Ihre erste Adresse, wenn es darum geht, Trading professionell und erfolgreich zu erlernen. Unser Ziel ist es, Ihnen das nötige Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um an den Finanzmärkten nachhaltig Gewinne zu erzielen. Mit unserem bewährten Ausbildungskonzept haben wir bereits über 300 profitable Trader ausgebildet und streben an, bis 2030 mehr als 1.000 Vollzeit-Trader zu schaffen.

Warum die Eitel Academy?

Jonathan Eitel und sein erfahrenes Team bieten Ihnen:

– Praxisnahe Ausbildung durch hauptberufliche Trader

– Persönliches 1:1 Mentoring

– Erprobte Handelsstrategien für verschiedene Märkte

– Zugang zu einer aktiven Community gleichgesinnter Trader

– Kontinuierliche Unterstützung auch nach Abschluss der Ausbildung

– Möglichkeit zur Teilnahme an Prop-Challenges für Fremdkapitalzugang

Von Anfängern zu Profis – Trading für jeden Wissensstand

Egal ob Sie kompletter Neuling im Börsenhandel sind oder schon erste Erfahrungen gesammelt haben – wir holen Sie genau dort ab, wo Sie stehen. Unser strukturiertes Ausbildungsprogramm führt Sie Schritt für Schritt zum profitablen Trader. Wir bieten verschiedene Einstiegsmöglichkeiten:

1. Academy Starter: Für absolute Anfänger, die die Grundlagen des Tradings erlernen möchten

2. Komplettes Ausbildungsprogramm: Unser umfassendes Angebot für alle, die ernsthaft ins professionelle Trading einsteigen wollen

Unsere bewährte Methode

Was uns auszeichnet, ist der Fokus auf praxisnahes Lernen. Jonathan Eitel hat ein einzigartiges Konzept entwickelt, das theoretisches Wissen direkt mit der praktischen Anwendung verbindet. So können Sie das Gelernte sofort im echten Marktgeschehen umsetzen und Ihre Skills kontinuierlich verbessern.

Erfolgreich traden – mit System und Strategie

An der Börse gewinnt langfristig nur, wer nach einem klaren System handelt. Bei uns lernen Sie bewährte Handelsstrategien kennen und entwickeln Ihren eigenen, auf Ihre Persönlichkeit zugeschnittenen Tradingstil. Emotionales „Zocken“ gehört damit der Vergangenheit an.

Das erwartet Sie in unserem Ausbildungsprogramm

Umfangreiche Lernmaterialien

Unsere Ausbildung umfasst über 190 kompakte Lehrvideos, die alle wichtigen Aspekte des Tradings abdecken. Von den Grundlagen der Chartanalyse bis hin zu fortgeschrittenen Handelstechniken – Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die Welt des professionellen Börsenhandels.

Persönliches 1:1 Coaching

Das Herzstück unserer Ausbildung ist das individuelle Mentoring. In regelmäßigen 1:1 Sessions mit Jonathan Eitel oder einem unserer erfahrenen Coaches arbeiten Sie an Ihren persönlichen Herausforderungen und optimieren Ihre Handelsstrategie.

Live-Trading-Sessions

Beobachten Sie unsere Experten beim täglichen Live-Trading und lernen Sie, wie professionelle Trader Marktchancen identifizieren und nutzen. Diese Sessions bieten Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wertvolle Einblicke in den Tradingalltag zu gewinnen.

Aktive Community

Werden Sie Teil einer engagierten Gemeinschaft von Tradern. Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus, diskutieren Sie Handelsmöglichkeiten und profitieren Sie vom kollektiven Wissen unserer Community.

Unsere Trading-Philosophie

Marketflow-Technik

In unserem Programm lernen Sie die von Jonathan Eitel entwickelte Marketflow-Technik. Diese basiert auf dem Verständnis der grundlegenden Marktphysik und ermöglicht es Ihnen, Marktbewegungen präziser vorherzusagen und zu nutzen.

Risikomanagement und Disziplin

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Ausbildung ist das professionelle Risikomanagement. Sie lernen, wie Sie Ihre Trades optimal absichern und emotionale Entscheidungen vermeiden. Disziplin ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Trading – wir zeigen Ihnen, wie Sie diese entwickeln und aufrechterhalten.

Ihre Trainer

Jonathan Eitel – Gründer und Haupttrainer

Jonathan ist seit 2018 hauptberuflicher Trader und hat seitdem zahlreiche Schüler erfolgreich ausgebildet. Seine praxisnahe Lehrmethode und sein tiefes Verständnis der Märkte machen ihn zu einem der gefragtesten Trading-Coaches im deutschsprachigen Raum.

Erfahrenes Trainerteam

Neben Jonathan steht Ihnen ein Team aus erfahrenen Tradern zur Seite, die alle selbst hauptberuflich und erfolgreich an den Märkten aktiv sind. Jeder Trainer bringt seine individuellen Stärken und Spezialisierungen mit ein, um Ihnen eine vielseitige und fundierte Ausbildung zu garantieren.

Flexibilität und individuelle Betreuung

Wir legen großen Wert auf eine flexible und individuelle Ausbildung. Unser Programm ist so gestaltet, dass Sie es optimal in Ihren Alltag integrieren können – egal ob Sie nebenbei arbeiten oder sich Vollzeit dem Trading widmen möchten.

Der Weg zum hauptberuflichen Trader

Unser Ziel ist es, Sie zu einem profitablen, hauptberuflichen Trader auszubilden. Durch die Verbindung von fundiertem Wissen, praktischer Erfahrung und mentalem Training ebnen wir Ihnen den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit.

Fremdkapitalzugang über Prop-Firmen

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung unterstützen wir Sie dabei, Zugang zu Fremdkapital über Prop-Trading-Firmen zu erhalten. So können Sie Ihre Handelserfolge skalieren, ohne Ihr eigenes Kapital zu riskieren.

Erfolgsgeschichten unserer Absolventen

Zahlreiche Absolventen unserer Eitel Academy konnten durch unser Programm ihre Tradingerfolge signifikant steigern. Von Hobby-Tradern, die nun ein solides Nebeneinkommen erzielen, bis hin zu Vollzeit-Tradern, die ihren alten Job an den Nagel gehängt haben – die Erfolgsgeschichten unserer Schüler sprechen für sich.

Investieren Sie in Ihre Zukunft

Trading ist mehr als nur ein Hobby – es kann der Schlüssel zu finanzieller Freiheit und einem selbstbestimmten Leben sein. Mit der richtigen Ausbildung und Einstellung können Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und unabhängig von externen Faktoren Ihr Einkommen generieren.

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit dem Trading zu beginnen

Die Finanzmärkte bieten heute mehr Möglichkeiten denn je. Dank moderner Handelsplattformen und dem Zugang zu einer Vielzahl von Märkten können Trader von überall auf der Welt agieren. Gleichzeitig steigt der Bedarf an gut ausgebildeten, disziplinierten Tradern, die in der Lage sind, auch in volatilen Marktphasen erfolgreich zu handeln.

Die Vorteile des Online-Tradings

– Flexibilität: Handeln Sie von überall und zu jeder Zeit

– Vielfalt: Zugang zu einer breiten Palette von Finanzinstrumenten

– Kosteneffizienz: Niedrige Transaktionskosten und geringe Einstiegshürden

– Transparenz: Echtzeitinformationen und fortschrittliche Analysetools

Daytrading als lukrative Option

Für viele unserer Absolventen hat sich insbesondere das Daytrading als attraktive Form des Börsenhandels herauskristallisiert. Diese Strategie ermöglicht es, von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren und das Kapital effizient einzusetzen. In unserem Ausbildungsprogramm legen wir besonderen Wert darauf, Ihnen die Feinheiten des Daytradings näherzubringen.

Unser Versprechen an Sie

Bei der Eitel Academy geht es nicht nur darum, Ihnen Wissen zu vermitteln. Wir sehen uns als Ihren Partner auf dem Weg zum erfolgreichen Trader. Unser Ziel ist es, Sie zu befähigen, eigenständige und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und langfristig an den Märkten zu bestehen.

Wir bieten Ihnen das Wissen, die Werkzeuge und die Unterstützung, die Sie benötigen, um in der Welt des Tradings erfolgreich zu sein. Nutzen Sie diese Chance und starten Sie noch heute Ihre Reise zum professionellen Trader.

Lassen Sie sich von Jonathan Eitel und seinem Team zu einem disziplinierten und erfolgreichen Trader ausbilden. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Beratungsgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Trading-Ziele zu erreichen.

