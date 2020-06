Wille Logistik und CHEP: mit Gas-LKW den CO2-Ausstoß reduzieren

Gleiche Werte in Bezug auf Nachhaltigkeit und Partnerschaft zeichnen die mehr als 20-jährige Zusammenarbeit aus

Köln, 3. Juni 2020 – Jeden Tag ist Wille Logistik mit 30 Fahrzeugen für CHEP im Einsatz. Das inhabergeführte Familienunternehmen beliefert seit 1996 im Auftrag von CHEP den Lebensmitteleinzelhandel und FMCG-Kunden in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Über die 24-jährige Partnerschaft hinaus verbinden CHEP und Logistik Wille die gleichen Werte bei Nachhaltigkeit: In 2018 hat der Spediteur den ersten mit Flüssigerdgas betriebenen LKW in Betrieb genommen und baut seitdem seine Flotte kontinuierlich mit umweltfreundlichen LNG (Liquefied Natural Gas)-Fahrzeugen aus.

Positive Umweltbilanz von Gas-LKW in der Praxis

In der Transportlogistik wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Laut Aktionsplan Güterverkehr und Logistik des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) spielen alternative Antriebstechnologien eine Schlüsselrolle zur weiteren CO2-Reduktion im Verkehrssektor. Flüssigerdgas entwickelt sich so im schweren Straßengüterverkehr immer mehr zu einer Alternative zu Diesel. In der Praxis erweisen sich Gas-LKW nicht nur als leistungsstark, sondern zeichnen sich auch durch niedrigere Treibstoffkosten und einen geringeren Schadstoff- und Treibhausgasausstoß gegenüber ihren Diesel-Pendants aus. Diese Erfahrung bestätigt auch Wille Logistik, einer der größten Dienstleister für CHEP innerhalb Deutschlands.

Neue LNG-LKW für Fahrer attraktiv

In 2018 nahm in der Spedition der erste Gas-LKW der Marke Iveco Stralis NP460 seine Fahrt auf. Mit der Anschaffung suchte man nach einer umweltfreundlichen Lösung, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Im Vergleich zu Diesel stößt der Iveco Stralis NP460 nach Herstellerangaben 15 % weniger CO2 aus. Er verursacht 85 % weniger Stickoxide als in der Euro-VI-Abgasnorm vorgeschrieben sowie nahezu keinen Feinstaub. Mit durchschnittlich 1.500 km erweist sich laut Logistik Wille seine Reichweite zwar etwas geringer gegenüber 2.500 km mit Diesel-Transportern. Unterm Strich fällt der Betrieb jedoch kostengünstiger aus. Hinzu kommen eine reduzierte Lärmbelastung und daraus hervorgehend ein erhöhter Fahrkomfort. Derzeit umfasst die Flotte insgesamt 12 Iveco Stralis NP460. Die Investition in neue Fahrzeuge zahlt sich dabei in mehrerlei Hinsicht aus: “Unserer Erfahrung nach ist es mit den neuen LKW leichter, qualifiziertes Personal zu finden. Durch die Corona-Krise sind zwar derzeit reichlich Fahrer am Markt. Die Fahrerknappheit wird aber sicherlich bald wieder ein Thema sein, sobald sich die Lage entspannt hat”, weiß Daniel Wille, Geschäftsführer der Wille Logistik GmbH.

Um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sollen alle vorhandenen Diesel-LKW nach ihrer durchschnittlichen Lebensdauer von fünf bis sechs Jahren sukzessive durch LNG-Fahrzeuge ersetzt werden. Diese Entscheidung begrüßt CHEP sehr.

Eine Partnerschaft, die hält

Über das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit hinaus verbinden auch andere Werte CHEP und Wille Logistik. “Wir legen großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern. Mit Wille Logistik haben wir 1996 auf den richtigen Partner für den Westen Deutschlands gesetzt: Die unbürokratische Zusammenarbeit, die hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit haben sich insbesondere in herausfordernden Zeiten als unschätzbar erwiesen. Der Einsatz von LNG-Fahrzeugen entspricht ganz der Unternehmensstrategie von CHEP, mit unserer Umwelt und Ressourcen nachhaltig umzugehen”, berichtet Andre Pieske, Senior Manager, Carrier Management CHEP Europe.

Indem Wille Logistik auf umweltfreundliche Alternativen in der Transportlogistik setzt, tragen auch die Kunden von CHEP indirekt dazu bei, eine nachhaltigere Supply Chain aufzubauen.

Bildmaterial finden Sie hier: https://bit.ly/2XU0lbz

Über Wille Logistik GmbH

Die Wille Logistik GmbH ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Familienunternehmen mit Standorten in Oberhausen und Bonn sowie einem Verwaltungssitz in Duisburg. Insgesamt 160 Mitarbeiter bedienen Kunden aus Industrie, Einzelhandel und Speditionsgewerbe mit Schwerpunkt auf der Nahrungsmittelbranche und dem Lebensmitteleinzelhandel. Fair, freundlich, flexibel – diese Werte zeichnen Wille Logistik aus. Zusätzlich zu einer schlanken Verwaltung und kurzen Entscheidungswegen baut die Unternehmensgruppe auf moderne Prozesse und neuestes Equipment für seine Leistungen in der Lebensmittel-, Beschaffungs- und Kontraktlogistik.

Informationen zur Wille Logistik GmbH finden Sie unter www.wkl.gmbh

Über CHEP

CHEP trägt mehr als jedes andere Unternehmen weltweit dazu bei, mehr Waren zu mehr Menschen an mehr Orte zu bewegen. Seine Paletten, Kisten und Behälter bilden das unsichtbare Rückgrat der globalen Supply Chain. Die weltweit größten Marken vertrauen auf CHEP, um ihre Produkte effizienter, nachhaltiger und sicherer zu transportieren. Als Pionier der Sharing Economy hat CHEP durch das als “Pooling” bekannte Modell des Teilens und Wiederverwendens seiner Ladungsträger eines der weltweit nachhaltigsten Logistikunternehmen geschaffen. CHEP bedient insbesondere die Branchen für schnelldrehende Konsumgüter (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte), Frischwaren und Getränke, den Einzelhandel und die allgemeine Fertigungsindustrie. Das Unternehmen beschäftigt circa 11.000 Mitarbeiter wobei die Kraft der kollektiven Intelligenz durch Vielfalt, Integration und Teamarbeit fest als Wert verankert ist. Rund 330 Millionen Paletten, Kisten und Behälter sind im Besitz von CHEP, die auf ein Netzwerk von über 750 Service Centern verteilt sind. Diese unterstützen mehr als 500.000 Kundenkontaktpunkte für globale Marken wie Procter & Gamble, Sysco und Nestle. CHEP ist Teil der Brambles Group und operiert in circa 60 Ländern mit den größten Niederlassungen in Nordamerika und Westeuropa.

Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter https://www.chep.com

Informationen zur Brambles Group finden Sie unter www.brambles.com

Firmenkontakt

CHEP

Thomas Scheufens

Siegburger Straße 229b

50679 Köln

+49 (0)221 93 571- 592

Thomas.Scheufens@chep.com

http://www.chep.com

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Helen Mack

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-35

helen_mack@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.