Wildlebende Wölfe ein Dauerthema, über das in der Öffentlichkeit viel gestritten wird

In dem Buch „Der Wolf und die sieben Fragen“ wird das Leben und das Verhalten dieser Tiere erklärt. Eine Wolfmama nimmt den Leser mit ins Rudel und gemeinsam erlebt man die Wildnis des Waldes.

Zusätzlich zu der spannenden Geschichte in diesem Buch wird auch das richtige Verhalten bei der Begegnung mit Wölfen erklärt. Es soll schon bei Kindern das Verständnis für diese faszinierenden Tiere fördern.

Buchbeschreibung:

Begleite mit uns ein Rudel Wölfe und erlebe mit ihnen das Abenteuer Wildnis.

Sind diese Raubtiere wirklich so gefährlich? Oder lässt sich der Mensch durch Ängste aus alten Märchen beeinflussen?

In spannenden Erlebnisgeschichten mit der Wölfin Karu und ihren Welpen erlebst Du die Welt der Wölfe und lernst diese Tiere kennen. Der Mensch muss sich nicht fürchten, wenn er versteht.

Zahlreiche handgezeichnete farbige Illustrationen begleiten die Geschichte.

Dieses Buch ist aus der Reihe der »visuelles Sprachenlernen« in Deutsch/Englisch.

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Produktinformation:

Sprache: ‎Deutsch, Englisch

Gebundene Ausgabe: ‎122 Seiten

ISBN-10:‎ 3964438626

ISBN-13:‎ 978-3964438621

