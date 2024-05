Wieland Electric führt BIM-fähigen Lösungskonfigurator ein

Wieland Electric in Bamberg schließt ein gemeinsames Projekt mit Konfigurationsspezialist Perspectix nach zwei Jahren erfolgreich ab: Auf Basis der P´X Industry Solution wurde der kundenspezifische Building Solution Designer (BSD) fertiggestellt. Damit können Planer und Elektroinstallateure das marktführende Sortiment steckbarer Elektroinstallation von Wieland Electric nach der Methode des Building Information Modeling (BIM) planen und IFC-Fachmodelle erzeugen. Nach einer abschließenden Testphase wird der BSD den Anwendern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Seit 2006 planen rund 1.000 internationale Anwender steckbare Elektroinstallationen der Wieland Produkte mit dem Vorläufer gesis® PLAN, der ebenfalls mit Perspectix realisiert worden war. Damit werden rund 20.000 Komponenten des Produktprogramms als 3D-Objekte auf der Grundlage von CAD-Plänen konfiguriert und schließlich Visualisierungen, Stücklisten, Stromberechnungen und Preisangebote erzeugt. Das international ausgerichtete Familienunternehmen hat damit den eigenen Vertrieb, seine Tochtergesellschaften in Kanada, USA, Großbritannien, Belgien, China, Dänemark, Schweden, Frankreich, Spanien, Italien, Singapur und Polen sowie Vertretungen in über 70 weiteren Ländern und seine Kunden zur intelligenten 3D-Planung befähigt.

BIM als strategisches Ziel

„Wieland Electric setzt als Vorreiter auf die BIM-Methode“, sagt Thomas Nieborg, Product Information Manager bei Wieland Electric. „Wir haben zudem einen vertrieblichen Schwerpunkt im modularen, industriellen Fertigbau für Wohnzwecke identifiziert. Dort wird die BIM-Methode bereits nahezu durchgehend eingesetzt – andere Bereiche der Bauindustrie werden innerhalb der nächsten fünf Jahre so weit sein.“ Für eine BIM-konforme Anwendung muss die Planungssoftware 3D-Objekte im 3D-BIM-Modell platzieren und zahlreiche Produkt-Metadaten wie Bemessungsspannung oder Kupfergewicht mitführen um dadurch Berechnungen, etwa der Gesamtleitungslänge oder notwendige Querschnitte im weiteren Planungsverlauf zu ermöglichen. Schließlich werden die Daten in einem Fachmodell nach IFC-Standard von buildingSMART an einen BIM-Koordinator übergeben. „Wir haben viele große Schritte gehen müssen, um unsere Lösung vollständig BIM-kompatibel zu machen“, erklärt Thomas Nieborg. „Perspectix hat uns dabei hervorragend unterstützt und nicht nur alle notwendigen Funktionen geschaffen, sondern auch den Zeitplan über zwei Jahre und das Budget eingehalten.“ Anfang März konnte die Software auf der Messe Light and Building erfolgreich vorgeführt werden. Im Mai wird nun die Beta-Version ausgegeben, um mit den Erfahrungen die Benutzerführung zu optimieren. Im Juni erhalten die ersten Systempartner und Kunden den kostenlosen Building Solutions Designer. „Wir setzen die sehr gute, über 20 Jahre kontinuierliche Zusammenarbeit mit Perspectix in Entwicklung, Service und Wartung gerne weiter fort“, sagt Thomas Nieborg.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

