Wiedereröffnung von Palm Jebel Ali, Dubai

Palm Jebel Ali, das mehrere Jahre lang auf Eis gelegt war, erlebt nun mit der Genehmigung von S.H. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident, Premierminister und Herrscher von Dubai, ein Comeback. Diese künstliche Insel ist doppelt so groß wie Palm Jumeirah und erstreckt sich über eine Fläche von 13,4 Quadratkilometern. Sie wird die Küstenlinie Dubais um 110 Kilometer verlängern und mehr als 80 Hotels und Resorts bieten, die rund 35.000 Familien ein neues Zuhause am Strand ermöglichen.

Das Projekt wird mehr als 80 Hotels und Resorts beherbergen und rund 35.000 Familien neue Wohnungen direkt am Strand bieten. Das Projekt verspricht auch ein breites Spektrum an Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen, die zum Wachstum des Tourismussektors in Dubai beitragen sollen, wie das Dubai Media Office mitteilte. Das Giga-Projekt wird zu 30 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gespeist, was das Engagement des Landes für Nachhaltigkeit unterstreicht.

Das Projekt zielt darauf ab, Dubais Tourismussektor zu bereichern, indem es eine breite Palette von Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen bietet, wie das Dubai Media Office mitteilte.

Insgesamt sorgt die Wiedereröffnung von Palm Jebel Ali für neue Spannung, da sie ein erhebliches Wachstum bei der Wohnbebauung und den touristischen Attraktionen sowie ein Engagement für Nachhaltigkeit verspricht.

Hauptmerkmale und Attraktionen von Palm Jebel Ali

Dem Herrscher von Dubai zufolge werden die Meeres- und Grünlandschaften von Palm Jebel Ali außergewöhnliche Lebensbedingungen bieten und den Bewohnern höchste Lebensqualität sichern. Besucher und Touristen wiederum werden die Möglichkeit haben, über 80 Hotels und Resorts zu nutzen, die ihnen und ihren Familien reizvolle Erlebnisse bieten und ihren Aufenthalt auf der Insel insgesamt verbessern.

Palm Jebel Ali wird ein Paradigma für moderne Stadtplanung schaffen, indem es eine Kombination aus verschiedenen Flächennutzungen, fußgängerfreundlichen Vierteln, der Integration von Smart-City-Technologien und nachhaltigen Praktiken vorstellt. Ein weiterer Schwerpunkt der Entwicklung ist das Angebot einer breiten Palette von Transportmöglichkeiten für Bewohner, Besucher und Gemeinden. Diese Initiativen werden Palm Jebel Ali als internationalen Standard für das Leben am Wasser positionieren und gleichzeitig eine bedeutende Rolle bei der Neugestaltung der Landschaft Dubais spielen.

Wie S.E. Mohammed Ibrahim Al-Shaibani zum Ausdruck brachte, soll Palm Jebel Ali das pulsierende Wesen, die Vitalität und die Nachhaltigkeit Dubais als wohlhabende Gemeinde am Wasser und als außergewöhnliches Lifestyle-Ziel verkörpern. Dieses ehrgeizige Projekt wird auch Dubais weltweiten Ruf als Vorreiter bei der Erschließung von Hafengebieten stärken und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Wert für Investoren schaffen.

Die Geschichte von Palm Jebel Ali und ihr Hintergrund

Palm Jebel Ali ist eine von Menschenhand geschaffene Inselgruppe vor der Küste von Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE). Sie ist eine der drei ehrgeizigen palmenförmigen künstlichen Inseln, die von Nakheel, einem renommierten Immobilienentwickler, mit dem Ziel geschaffen wurden, Dubais Küstenlinie zu erweitern und den Tourismus- und Immobiliensektor anzukurbeln. Obwohl das Projekt mit großem Tamtam angekündigt wurde, ist es noch nicht fertiggestellt, und seine weitere Entwicklung ist ungewiss.

Das Konzept von Palm Jebel Ali bestand darin, ein exklusives Wohn- und Freizeitziel mit Luxusvillen, Stadthäusern, Apartments und zahlreichen Freizeiteinrichtungen zu schaffen. Die Insel wurde mit einem verschlungenen Kanalsystem ausgestattet, dessen Wasserwege sich durch die Palmen erstrecken, so dass viele Grundstücke einen direkten Zugang zum Wasser haben.

Palm Jebel Ali wurde mit einer atemberaubenden Küstenlinie und wunderschönen Stränden geplant. Das Potenzial der Strände wurde so konzipiert, dass sie den Bewohnern und Besuchern ein außergewöhnliches Erlebnis am Meer bieten. Die Strände von Palm Jebel Ali wurden als unberührte, goldene Sandstrände geplant, die vom kristallklaren Wasser des Arabischen Golfs umspült werden. Dank ihrer strategischen Lage bieten die Strände einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Dubai und bilden eine malerische Kulisse für Sonnenbäder, Entspannung und Freizeitaktivitäten.

Strände der Palm Jebel Ali

Wie Arabian Business berichtet, wird Palm Jebel Ali nach jüngsten Berichten zu einer erheblichen Erweiterung des Strandangebots in Dubai beitragen. S.H. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, teilte diese aufregende Entwicklung nach einem Besuch am Strand von Jebel Ali in den sozialen Medien mit. Die ehrgeizige Vision zielt darauf ab, den Tourismus zu verbessern und das Wohlbefinden der Einwohner zu fördern, so dass sich die Zahl der Strände in Dubai bis 2040 verfünffachen wird. Der Plan sieht vor, die derzeitige Strandfläche von 21 Kilometern auf beeindruckende 105 Kilometer zu erweitern, so dass Einwohner und Besucher eine noch größere Küstenlinie genießen können.

Einblick in die Wiedereröffnung der Palm Jebel Ali

Die bevorstehenden Entwicklungen umfassen die Einrichtung von geschlossenen Strandzonen, Fußgängerwegen sowie Cafés und Essbereichen. Diese Initiativen sind Teil eines umfassenden Plans, der darauf abzielt, die Länge der Strände des Emirats bis 2040 um 400 Prozent zu erweitern. Außerdem sollen bis 2025 die Dienstleistungen an den öffentlichen Stränden um 300 Prozent verbessert werden.

Palm Jebel Ali wird mit seinem Schwerpunkt auf gemischten, begehbaren Stadtvierteln, der Integration von Smart-City-Technologien und der Einführung nachhaltiger Praktiken, wie vom Dubai Media Office hervorgehoben, als globaler Maßstab für das Leben am Wasser dienen.

Ziel ist es, das Wesen, die Lebendigkeit und die Nachhaltigkeit Dubais als blühende und florierende Gemeinde am Wasser einzufangen und sie zu einem Lifestyle-Ziel von Weltklasse zu machen, während gleichzeitig Dubais Ruf als führendes Land für Entwicklungen am Wasser gefestigt und ein außergewöhnlicher Wert für Investoren geschaffen wird. Palm Jebel Ali steht auch im Einklang mit der grünen Agenda des Landes und plant, bis zu 30 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken.

Ein „neuer Meilenstein“ wird erreicht: Dubais Entwicklung macht mit Jebel Ali einen bemerkenswerten Sprung nach vorn

Die Entwicklung Dubais erreicht mit einer Reihe neuer Projekte einen bedeutenden Meilenstein, der durch den Anstieg des Verkaufs von Luxusimmobilien vorangetrieben wird. Bei der Genehmigung des Masterplans für Palm Jebel Ali waren namhafte Persönlichkeiten anwesend, darunter der Herrscher von Dubai, Scheich Maktoum bin Mohammed, der stellvertretende Premierminister und Finanzminister, Scheich Ahmed bin Mohammed, und Mohammed Al Shaibani, der als Generaldirektor des Ruler’s Court of Dubai, Geschäftsführer der Investment Corporation of Dubai und Vorsitzender von Nakheel fungiert.

Herr Al Shaibani betonte in seiner Begeisterung den bahnbrechenden Charakter des Projekts und bezeichnete es als beispiellos in seiner Größe und seinem Umfang. Die visionäre Führung Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum inspiriert dieses Megaprojekt, das zweifellos einen bedeutenden Meilenstein für das weitere Wachstum und die Entwicklung der Stadt darstellen wird.

