Wiederaufbereitung von Carbon-Keramik Bremsscheiben

Wiederaufbereitung / Remanufacturing von Carbon-Keramik-Bremsscheiben

Moderne Sportwagen und hochmotorisierte Fahrzeuge mit sportlicher Ausrichtung werden werkseitig immer öfter mit Carbon-Keramik-Bremsanlagen ausgerüstet. Die Vorteile dieser Bremsanlagen liegen im geringeren Gewicht und besserer Bremsperformance, sie sind allerdings verglichen mit herkömmlichen Stahlbremsanlagen wesentlich teurer. Wenn diese abgenutzt oder beschädigt sind und folglich ausgetauscht werden müssen, hat der Fahrzeugbesitzer mit hohen Kosten zu rechnen. Schnell entstehen so Kosten von über € 30.000.

Rebrake GmbH hat ein Verfahren entwickelt welches es ermöglicht eine verbrauchte Carbon-Keramik-Bremsscheibe wieder aufzubereiten. Auch lassen sich kleinere mechanische Beschädigungen, die oftmals beim Reifenwechsel entstehen, beseitigen. Kostentechnisch ist die Wiederaufbereitung sehr interessant, der Kunde spart so bis zu € 5.000 pro Bremsscheibe oder sogar bis zu € 20.000 sollten alle 4 Bremsscheiben vom Verschleiß oder von Beschädigungen betroffen sein. Der Preis für die Wiederaufbereitung einer Bremsscheibe ist aktuell 2.150,00 € zzgl. Mwst.

Nach einer Vielzahl von Bremsungen und/oder nach hartem Einsatz auf der Rennstrecke ist irgendwann die Oberfläche der Bremsscheibe, auch Reibschicht genannt, zerstört. Der Kern jedoch (95 % des Volumens) ist unbeschädigt und kann weiterverwendet werden.

Rebrake ist in der Lage, diese Reibschicht zu erneuern und so die Bremsscheibe wieder in den Neuzustand zu versetzen.

Dies geschieht, indem die beschädigte Oberfläche mechanisch und thermisch für die Beschichtung vorbereitet wird. Dies erfolgt durch Aufbringen des Kohlenstoff/Siliziumcarbid-haltigen Materials auf die Oberfläche. In einem Hochtemperaturschritt in Vakuum Atmosphäre entsteht durch Zugabe von Silizium ein reaktiver Verbund zwischen der neuen Reibschicht und dem Tragkörper. Diese besteht aus artgleichen Material in vergleichbarer Zusammensetzung und Härte der ursprünglichen Reibschicht. Nach dem Wiederherstellen der Oberflächen-Beschaffenheit durch einen die Hersteller-Toleranzen resultierenden präzisen Feinschliff, kann die Bremsscheibe wieder bedenkenlos und dauerhaft eingesetzt werden. Rebrake hat dieses Verfahren in Zusammenarbeit mit LCT und unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Walter Krenkel (ehemals Universität Bayreuth) entwickelt und patentrechtlich schützen lassen.

Dieses Verfahren ist auch im Hinblick auf unsere Umwelt von Vorteil. Die Keramikbremsscheibe ist bereits ein sehr langlebiges und umweltfreundliches Produkt. Dieses bleibt durch die Wiederaufbereitung (Remanufacturing) zu 95 % erhalten und benötigt nur etwa 10% der für die Herstellung einer neuen Scheibe benötigten Energie. Dasselbe gilt in etwa auch für die benötigten Rohstoffe, was die Wiederaufbereitung letztendlich äußerst umweltfreundlich und ressourcenschonend darstellt.

Rebrake Ceramic Service GmbH, Weßling den 07.01.2025

Rebrake GmbH ist ein Unternehmen das sich auf Wiederherstellung von Carbon Keramikbremsscheiben spezialisiert hat. Dies ist weltweit einzigartig und trägt auch zur Umweltschonenden nachhaltigen Wiederverwendung von energieaufwändig zu produzierenden keramischen Produkten bei. Rebrake verfügt über eine selbstentwickelte patentierte Technologie und fertigt in Deutschland in Oberfranken (Bayreuth)

