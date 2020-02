Wie Unternehmen in Berlin von SEO profitieren

Was viele Unternehmer nicht wissen – die Digitalisierung ihres Unternehmens wird mit bis zu 16.500 Euro Zuschuss der Bundesregierung gefördert

BERLIN. In der Hauptstadt gibt es für Unternehmen aller Größen und Branchen eine erstklassige Infrastruktur und eine hohe Nachfrage, aber auch eine Menge Konkurrenzunternehmen. Daher ist es unverzichtbar, mit einer hochwertigen Website am Markt vertreten zu sein, die nicht nur die eigenen Produkte und Dienstleistungen attraktiv präsentiert, sondern auch professionell SEO-optimiert ist. Spezialisierte SEO-Agenturen wie PrimSEO können dies im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms go-digital besonders effektiv und auch nachhaltig umsetzen.

Regionales SEO für Berlin – und noch mehr mit go-digital für KMU (www.bmwi-go-digital.de)

Suchmaschinenoptimierung für Internetseiten wirkt nur dann präzise, wenn sie bedarfsgerecht konzipiert worden ist. Das bedeutet, dass ein Installateur nur in Berlin und Umgebung präsent sein muss, während Hotels Gästen aus aller Welt ihren Service ans Herz legen sollten. Um unter den vielen Unternehmen in Berlin und Umgebung von den Interessenten und damit möglichen Kunden entdeckt zu werden, ist eine Internetpräsenz auf die Suchbegriffe zu optimieren, die User bei Google mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Suchmaske eingeben würden, und dabei sind auch die Besonderheiten, also das Einzigartige eines Unternehmen, zu berücksichtigen. Bei einem Installateur, der in der Metropole an der Spree beheimatet ist, könnten das zum Beispiel die Begriffe „Installateur“, „Berlin“, „barrierefreies Bad“, „Förderung“ und „regenerative Energien“ sein – eben ganz danach, wie das Unternehmen aufgestellt und spezialisiert ist. Hinzu kommen Stadtteil und Straße, da Berlin zu groß ist, als dass ein Betrieb sonst zielführend entdeckt werden könnte.

Keywords sind nicht alles: SEO für Berlin

Google belohnt alles in seinem Ranking für die Berliner Region, was einen echten Mehrwert für die Besucher von Internetseiten darstellt. Daher werden nicht nur die Schlüsselwörter der Recherche zuverlässig in das komplexe Ranking integriert. Auch Links und Backlinks, Grafiken und Bilder sind wichtig. Metadaten (Meta Titel und Meta Description) sowie Überschriften sind ebenfalls SEO-optimiert zu gestalten.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

