Wie montiere ich meine Stecker-Solar-Anlage?

Solarstrom erzeugen – einfach und überall! MYSOLARPLANT zeigt, wie Sie Ihre Stecker-Solar-Anlage kinderleicht aufstellen und in Betrieb nehmen

Das Heinsberger Start-up-Unternehmen MYSOLARPLANT hat sich auf den Vertrieb von Stecker-Solar-Anlagen spezialisiert und bietet seinen Kunden ein umfangreiches Servicepaket. Doch wie montiert man die Anlage am besten?

Für alle, die gerne selbst Hand anlegen, bietet MYSOLARPLANT eine Eigenmontage an. Hierfür stellt das Unternehmen eine ausführliche Montageanleitung und einen telefonischen Kundensupport zur Verfügung. Als besonderen USP verfügt das Unternehmen zudem über eine deutliche erklärende Videoanleitung zur Aufstellung und Befestigung der Anlage, welche Kunden bei der Eigenmontage unterstützt. Mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, die individuell gestaltet sind, können die Balkon-, Fassaden- oder Flachdach-Installationen den Bedürfnissen des Kunden angepasst werden.

Wer sich die Arbeit sparen möchte, kann alternativ auch den Montageservice von MYSOLARPLANT in Anspruch nehmen. Doch kein Problem, denn MYSOLARPLANT bietet nicht nur einen regionalen Montageservice im Großraum Aachen, Mönchengladbach und Rheinisches Revier an, sondern auch eine ausführliche Montageanleitung sowie telefonischen Kundensupport.

MYSOLARPLANT legt großen Wert auf die individuelle Gestaltung der Befestigungsvarianten. Kunden haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten für Balkon, Fassade oder Flachdach zu wählen. Es ist möglich, die Solaranlage mit einem Kabel zu verbinden, welches wahlweise mit einem Schuko-Stecker in 3, 5 oder 10 Metern Länge geliefert werden kann. So passt sich die Stecker-Solar-Anlage optimal den Gegebenheiten des Kunden an. Damit die Anlage stets optimal funktioniert, empfiehlt MYSOLARPLANT eine regelmäßige Wartung und Pflege. Hierfür steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfangreichen Servicepaket zur Seite. Überzeugen Sie sich selbst und investieren Sie in eine nachhaltige Zukunft mit der Stecker-Solar-Anlage von mysolarplant.

Für weitere Informationen rund um die Stecker-Solar-Anlagen und die Installation bietet MYSOLARPLANT eine umfassende Beratung an. Mehr Informationen zu der Stecker-Solar-Anlage und weiteren Produkten von MYSOLARPLANT finden Sie auf der Website unter www.mysolarplant.de

Das Heinsberger Startup-Unternehmen KoRa-Group mit der Produktmarke „MYSOLARPLANT“ entwickelt sich seit kurzer Zeit zu einem erfolgreichen und etablierten Unternehmen in der Solarbranche. Unter der erfahrenen Führung der Geschäftsführer Marcel Kornmesser und Sven Rademächers bietet das Unternehmen ein breites Produkt-Portfolio an Stecker-Solar-Anlagen an, welche sowohl regional als auch bundesweit vertrieben werden. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Qualität der Produkte, welche durch eine Garantiezeit von 25 Jahren auf die Leistungsfähigkeit der Solarpaneele unterstrichen wird. Darüber hinaus bietet MYSOLARPLANT t seinen Kunden einen besonderen Mehrwert durch die Integration eines WLAN-Moduls mit zugehöriger App. Ein weiterer Vorteil: Alle Produkte sind zum reduzierten MwSt-Satz von 0% erhältlich. Mit dem Slogan „FOR A BETTER TOMORROW“ setzt MYSOLARPLANT ein klares Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Firmenkontakt

KoRa Group Marcel Kornmesser | Sven Rademächers GbR

Marcel Kornmesser

Industriestr. 9

52525 Heinsberg

02452-9896868



http://www.mysolarplant.de

