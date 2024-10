Wie KI die Zukunft der Finanzdienstleistungen prägt

So nutzen führende Finanzdienstleister KI, um Innovationen voranzutreiben und die Effizienz zu steigern.

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Game Changer, der Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen (BFSI) elektrisiert und revolutioniert. Aus der Befragung von 155 Experten und Führungskräften aus der BFSI-Branche, die im Rahmen der Studie Expleo-IPSOS AI 2024 befragt wurden, haben wir die wichtigsten Erkenntnisse und Trends für den Finanzsektor kompakt aufbereitet. Mit diesem praktischen und wertvollen Leitfaden erhalten Sie Ihre Roadmap, um KI-Projekte sicher zu meistern.

Zentrale Herausforderungen, die für den Erfolg von KI-Projekten im BFSI-Sektor entscheidend sind, werden im Detail erörtert, z.B.:

Wie können Unternehmen mit minimalem Aufwand die größten Effizienzgewinne durch den Einsatz von KI erzielen?

Was bedeutet der Einsatz von KI bei Banken und Finanzdienstleistern für die Prozessautomatisierung?

Welche Möglichkeiten bietet KI für Banking zur Verbesserung und Optimierung von Testprozessen?

Welche Hürden sind für Banken und Finanzdienstleister bei der Umsetzung von KI-Projekten zu überwinden?

Der AI-Report BFSI 2024 gibt konkrete Einblicke in die Erwartungen der Finanzindustrie an Künstliche Intelligenz und zeigt auf, wie Sie die Technologie in Ihrem Unternehmen effektiv einsetzen und langfristig von den Vorteilen von AI for Banking profitieren können – machen Sie Ihr Unternehmen jetzt fit für die Zukunft.

Link zur Originalmeldung: https://expleo.com/global/de/einblicke/whitepaper/kunstliche-intelligenz-zukunft-finanzdienstleistungen/

Über Expleo

Expleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Ingenieurs-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, der führende Unternehmen partnerschaftlich in ihrer Geschäftstransformation begleitet und sie bei der Realisierung operativer Spitzenleistungen und zukunftssicherer Geschäftstätigkeiten unterstützt. Expleo profitiert von mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung von Fertigungsprozessen und der Qualitätssicherung von Informationssystemen.

Es ist das Bestreben der Expleo Group, bei jedem Schritt des Wertschöpfungsprozesses Innovationen voranzutreiben, wobei sie auf fundierte Branchenkenntnisse und umfassendes Fachwissen in Bereichen wie KI-Engineering, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit, Agile Methoden und Datenwissenschaft aufbaut.

Als Unternehmen, das Wert auf Verantwortungsbewusstsein und Diversität legt, verpflichtet sich die Expleo Group dazu, ihren Geschäften mit Integrität nachzugehen und auf mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit für die Gesellschaft hinzuarbeiten.

Expleo verfügt global über eine weitreichende Präsenz, mit über 19.000 hochqualifizierten Expertinnen und Experten, die in 30 Ländern Mehrwert schaffen und einen Umsatz von über 1,4 Milliarde Euro erwirtschaften.

Pressekontakt DACH

Expleo Technology Germany GmbH

Stollwerckstraße 11

51149 Köln

Tel: 02203 91540

expleo.com

Expleo auf Twitter und LinkedIn