Wicanders Kork Bodenbelag gut für privat und gewerblich

Korkboden für private und gewerblich genutzte Räume – das sind die Vorteile

Wicanders Korkböden bieten neben den unvergleichlichen Eigenschaften von Kork einzigartige Designs. Der Kork-Bodenbelag erfüllt höchste Anforderungen an einen Bodenbelag im Einsatz privater, aber auch gewerblicher Räume.

Die natürliche Schönheit von Kork wird in der Wicanders cork Essence Bodenbelag Serie besonders deutlich. Durch mehrschichtigen Aufbau in drei Korkschichten und HDF-Trägerplatte mit Klicksystem ist dieser Korkboden schwimmend schnell vom Hobbyhandwerker verlegt. Kork ist ein komfortabler Barfuß-Boden mit besonderer Atmosphäre und perfekt für Kinder, um darauf ohne Strümpfe zu laufen und herum zu toben.

Stilvoll, ästhetisch und anspruchsvoll – die Individualität der cork Essence Bodenbeläge wird durch die angesagten und

trendigen Designs und Formate der modernen Inneneinrichtungstrends zum Ausdruck gebracht. Im Einklang mit der

Natur ist jede Diele einzigartig. Zusammen mit dem unübertroffenen Komfort von Kork und den Leistungsanforderungen

an einen Bodenbelag für private Wohnräume und für den Einsatz im gewerblichen Bereich mit normaler Nutzung ist

dieser Bodenbelag ideal, um ein geschmackvolles und außergewöhnliches Wohnambiente zu erschaffen.

Die Wicanders Bodenbeläge wurden entworfen, um den härtesten Bedingungen standzuhalten – mit unglaublicher

Stabilität und bemerkenswerten Eigenschaften. Die meisten der Wicanders Bodenbeläge sind mit unerreichtem Komfort

von Kork ebenso für hoch frequentierten gewerbliche Bereiche geeignet. Hier werden wir einige Vorteile genauer beleuchten.

Kork ist ein extrem effizienter, natürlicher Schalldämpfer. Die Millionen von winzig kleinen Zellen arbeiten wie eine

akustische Isolierung. Wicandes essence Korkboden Fertigparkett reduziert die Geräusche im Raum (Gehschall) und

fungiert als Schallpuffer zwischen den nebenan und darunter gelegenen Räumen (Trittschall). Diese Eigenschaften

machen ihn zu einem außerordentlich leisen Bodenbelag in Wohnungen. Vergleicht man in Tests die

Gehschalleigenschaften von Korkbodenbelägen und anderen Bodenbelägen, überzeugt Kork mit einem

ausgezeichneten Ergebnis: Die Dämmeigenschaften reduzieren den Schall um bis zu 53%.

Die natürlichen wärmedämmenden Eigenschaften von Kork machen die Wicanders Essence Kork Bodenbeläge

energieeffizient. Damit sorgen sie für ein angenehmes Gefühl beim Barfußlaufen. Die optimale Bodentemperatur trägt

das ganze Jahr lang zu einem komfortablen Wohlfühlambiente bei. Beim Test von Fußbodentemperaturen in Kontakt

mit vier verschiedenen Materialien zeichnet sich Korkbodenbelag als die beste Lösung aus. Um Energieverluste zu

vermeiden, sind Korkbodenbeläge besser als Holz und besser als Vinyl oder Keramik.

Das Gehen auf einem harten Bodenbelag erzeugt Energie, die in Bandscheiben und Sehnen abgefangen werden muss.

Korkböden sind exakt so stabil, um den Auftritt perfekt zu unterstützen und den notwendigen Halt zu geben. Gleichzeitig

reduzieren sie die Auftrittskräfte und die damit verbundenen Spannungen. Die Belastungen beim Gehen werden

minimiert, den Ermüdungserscheinungen wird vorgebeugt.

Zahlreiche Zertifizierungen belegen, dass Wicanders cork essence Bodenbeläge den strengsten

Innenraumluftqualitätstests entsprechen und auf mehr als 2.000 potentielle Chemikalien getestet wurden.

Wicanders cork essence ist mit Xtramatt+ Versiegelung ausgestattet. Das ist eine widerstandsfähige

Acryl-UV-Versiegelung, die für ein Einsatz in privaten geeignet und zertifiziert ist. Sie unterstreicht die natürliche

Schönheit eines Kork-Bodenbelages sowie die umweltfreundlichen Eigenschaften und gewährleistet gleichzeitig eine

lange Lebensdauer. Auch diesem Grund gewährt Wicanders auf cork Essence Korkböden 15 Jahre Hersteller-Garantie.

Wivanders Korkböden erhalten Sie im Fachhandel auf: https://www.allfloors.de/wicanders

Bildquelle: @ Wicanders