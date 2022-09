WHI Wägetechnik und HE Wägetechnik Horst Eßmann werden eins

Anfang September haben sich die WHI Wägetechnik für Handel und Industrie GmbH & Co. KG und die HE Wägetechnik Horst Eßmann GmbH zu einer Firmengruppe vereint. Beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Hamburg, beide verfügen über jahrelange Erfahrungen im Bereich der Wägetechnik. Sie legen ihren Fokus ebenso auf die Hochwertigkeit ihrer Produkte wie auf einen überdurchschnittlichen Kundenservice.

Tradition und Qualität

Seit 1860 bereits steht der Name Eßmann für hochqualitative Wägetechnik. Inzwischen unter der Firmierung HE Wägetechnik Horst Eßmann GmbH tätig, bietet das alteingesessene Familienunternehmen innovative Techniksysteme für reibungslose, individuelle Wägeprozesse. Gegründet durch Uwe Mix im Jahr 2003 blickt die WHI Wägetechnik zwar auf eine nicht ganz so lange Geschichte. Doch Grund zum Feiern gibt es beim größten B2B Onlineshop für Wägetechnik zum 20-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr ebenfalls genug. Kunden aus sämtlichen Industriezweigen verlassen sich auf die ausgezeichnete Produktqualität des umfangreichen Sortiments von schlichten Boden- bis zu hochkalibrierten Medizinwaagen.

Das Beste aus beiden Welten

Mit ihrem Zusammenschluss im Herbst 2022 haben sich die Unternehmen für eine perfekte Ergänzung ihrer jeweiligen Angebotspaletten entschieden. Der bereits jetzt vielseitige Onlineshop waagen-discounter.de wird um Waren erweitert und um Dienstleistungen ergänzt. So können Stamm- wie auch Neukunden ab sofort im gesamten Bundesgebiet die Erfahrung der kompetenten Servicetechniker in Anspruch nehmen und sich über einen noch schnelleren Support vor Ort freuen.

Als Schwesterunternehmen wird die Geschäftsleitung der WHI Wägetechnik künftig von der Führungsebene der HE Wägetechnik Horst Eßmann übernommen. Weiterhin werden Standardprodukte und Speziallösungen geboten, einfache wie hochsensible Ausführungen. Der einzige Unterschied: Künftig gibt es alles aus einer Hand.

Das komplementäre Produktsortiment der Wäge-Spezialisten bietet Umschlagwaagen für Massengüter, hochempfindliche Laborwaagen oder Kranwaagen für Schwerlasten ebenso wie den bedarfsgerechten Service. Von der Eichung über die Instandhaltung bis zu möglichen Reparaturen reicht das Angebot der Unternehmen, von anwenderspezifischer Software bis zur Erfassung von Wägedaten. Mit gebündelten Kräften starten die WHI Wägetechnik und die HE Wägetechnik Horst Eßmann in eine gemeinsame Zukunft. Im Namen der Qualität und für ihre Kunden.

160 Jahre innovative Wägetechnik – als HE Wägetechnik Horst Eßmann GmbH beschäftigen wir uns mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von Fahrzeugwaagen, Schienenfahrzeugwaagen, Plattformwaagen, Schüttgutwaagen, Kranwaagen und speziellen Wägesystemen, jeweils abgestimmt auf die Kundenanforderungen. Darüber hinaus entwickeln und vertreiben wir unsere Anwendersoftware EWP für Wägesysteme und sind Microsoft Partner.

Kontakt

HE Wägetechnik Horst Eßmann GmbH

Fabian Ehmke

Elbgaustraße 250

22547 Hamburg

+49 40 8400040

–

ehmke@essmann.com

http://www.essmann.com/

Bildquelle: @HE Wägetechnik Horst Eßmann GmbH