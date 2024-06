what when why setzt Armarium Days 2024 in Lissabon um

Ludwigsburger B2B Agentur konzipiert internationale Führungskräftetagung

Zu einer internationalen Tagung, den Armarium Days 2024, trafen sich vom 27. bis 29. Februar 2024 rund 100 Führungskräfte von Armacell in Lissabon. Ziel der Führungskräftetagung unter dem Motto „Setting Course for Sustainable Growth“ war es, Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahr auszutauschen und die aktuellen Themen auf Führungsebene zu besprechen. Die Ludwigsburger Agentur what when why verantwortete die Konzeption, Planung und Umsetzung der Veranstaltung des weltweit agierenden Unternehmens.

Die internationale Tagung begann am Dienstagabend mit einem Get-together. Im Vordergrund stand hier das Ziel, das Netzwerken und den Austausch der Führungskräfte untereinander zu fördern. Am folgenden Tag starteten die Armarium Days 2024 mit Vorträgen und drei Workshops sowie den Award-Verleihungen für herausragende Leistungen im Jahr 2023. Mit Sightseeing-Touren sowohl zu Fuß als auch mit Tuk Tuks sorgte what when why für das Rahmenprogramm in der portugiesischen Hauptstadt. Das Finale dieses Tages bildete schließlich das Gala-Dinner am Abend.

Am letzten Veranstaltungstag setzte sich das Vortragsprogramm für die internationalen Führungskräfte von Armacell fort und endete mit der Auswertung und einer Präsentation der Workshops vom Vortag. Ein gemeinsamer Lunch markierte den Abschluss der Armarium Days 2024.

Armacell gilt als führender Hersteller von flexiblen technischen Dämmstoffen für Rohre, Tanks und anderen Anwendungen. Das Unternehmen zählt weltweit 3.300 Mitarbeiter und verfügt über 25 Produktionsstätten in 19 Ländern.

what when why GmbH & Co. KG

what when why ist ein mehrfach ausgezeichneter Spezialist für Markeninszenierung und strategisches Eventmarketing mit Hauptsitz in Ludwigsburg. Die Kreativ-Agentur entwickelt für seine nationalen und internationalen Kunden wirksame Live-Kommunikationskampagnen mit digitaler Verlängerung, die nachhaltige Begeisterung erzeugen. Das Leistungsportfolio umfasst strategisches Communication Consulting, die Inszenierung von Marken mittels Live-, Digital- und Hybrid-Events bis hin zum Redner- und Moderatoren-Coaching. Seit der Gründung im Jahr 2013 vertrauen namhafte Unternehmen wie TRUMPF, STIHL, DÜRR, VOITH, Armacell, Mercedes, VDMA auf die Expertise von www.

