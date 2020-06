Westcon und Sumo Logic zeichnen Distributionsvereinbarung

VAD übernimmt die Vermarktung der Continuous Intelligence Platform von Sumo Logic in EMEA und APAC

Paderborn, 9. Juni 2020 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, und Sumo Logic haben eine Distributionsvereinbarung für die Regionen EMEA und APAC unterzeichnet. Als einer der Marktführer im Bereich Continuous Intelligence liefert Sumo Logic Unternehmen eine fundierte Datenbasis für ihre Entscheidungen – und hilft ihnen so, Security- und Performance-Herausforderungen wesentlich schneller zu beheben.

Mit der Distributionsvereinbarung baut Westcon das starke Portfolio im Bereich Next Generation Solutions (NGS) weiter aus. Die Continuous Intelligence Platform von Sumo Logic stellt für gemeinsame Kunden als durchgängige, Cloud-native Lösung umfangreiche Echtzeit-Analysen und Auswertungen bereit und bereitet damit den Boden für schnellere, fundiertere Entscheidungsprozesse und eine herausragende User-Experience.

Mit der Migration in die Cloud erhalten Unternehmen heute Zugriff auf mehr Daten, als sie mit ihren vorhandenen Systemen analysieren und verwerten können. Sumo Logic stellt ihnen eine dedizierte Plattform zur Verfügung, die ihre Applikations-, Infrastruktur-, Security- und IoT-Daten erfasst, bündelt und auswertet – und sekundenschnell handlungsrelevante Informationen liefert.

Das Portfolio von Sumo Logic umfasst darüber hinaus eine Cloud-basierte Enterprise-SIEM-Lösung, die leistungsstarke Analyse- und Automatisierungs-Funktionalitäten in einem System bündelt, Security-Prozesse analysiert und Alarmmeldungen automatisiert. So stellt Sumo Logic die Weichen für einen zeitgemäßen Security-Betrieb und einen zuverlässigen Schutz in zunehmend dynamischen Threat-Landschaften. Dies ermöglicht es IT-Teams, wesentlich effizienter zu agieren und schafft zeitliche Freiräume für anspruchsvollere Security-Aufgaben.

Robert Jung, Managing Director DACH bei Westcon, erklärt: “Sumo Logic ist eine hervorragende Erweiterung unseres Portfolios und erschließt unseren Partnern Zugang zu einer exzellenten, Cloud-basierten SIEM-Plattform. Dabei setzt Sumo Logic auf ein innovatives, auf Credits basierendes Lizenzierungsverfahren, das es Resellern leicht macht, von den Möglichkeiten priorisierter und angereicherter Threat-Daten zu profitieren. So stellen sie die Weichen für eine fundierte Entscheidungsfindung – und können Security- und Performance-Probleme auf Kundenseite wesentlich schneller beheben.”

Minas Botzoglou, Sales Director DACH bei Sumo Logic, ergänzt: “Der Siegeszug von Cloud-Apps und innovativen Anwendungsarchitekturen hat in den Unternehmen zu einem Daten-Tsunami geführt, der klassische SIEM-Lösungen überfordert. Unser nativer Cloud-Ansatz ist auf die Anforderungen moderner SOCs zugeschnitten und liefert ihnen genau die Echtzeitdaten und die Continuous Intelligence, die sie brauchen, um Anwendungen, Systeme und Infrastrukturen zuverlässig und effizient zu schützen. Unsere Lösungen bieten den Channelpartnern und deren Endkunden einen enormen Mehrwert – und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Westcon im deutschsprachigen Raum durchzustarten.”

Über Sumo Logic

Sumo Logic ist ein führender Anbieter im Bereich Continuous Intelligence. Diese neue Softwarekategorie ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, die Herausforderungen und Chancen beim Datenhandling in digitalisierten, anwendungsorientierten und cloudbasierten Umgebungen zu adressieren. Die Continuous Intelligence Platform™ von Sumo Logic erfasst, bündelt und analysiert automatisiert die Applikations-, Infrastruktur-, Security- und IoT-Daten im Unternehmen und liefert sekundenschnell handlungsrelevante Informationen. Weltweit verlassen sich über 2.000 Kunden beim Aufbau, Betrieb und Schutz ihrer Anwendungs- und Cloud-Infrastrukturen auf Sumo Logic. Die Plattform wird dabei als echte, mandantenfähige SaaS-Lösung bereitgestellt. Sie deckt eine Vielzahl von Use Cases ab und ermöglicht es Kunden, die Weichen für das weitere Wachstum in der Intelligence Economy zu stellen.

Im Jahr 2010 gegründet, ist Sumo Logic ein privat gehaltenes Unternehmen mit Sitz in Redwood City, Kalifornien. Sumo Logic wird von Accel Partners, Battery Ventures, DFJ Growth, Franklin Templeton, Greylock Partners, IVP, Sapphire Ventures, Sequoia Capital, Sutter Hill Ventures, und Tiger Global Management unterstützt. Mehr dazu unter www.sumologic.com.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor (Westcon International) ist ein führender Distributor innovativer Business-Technologien. Aufsetzend auf Lösungen weltweit führender Hersteller ermöglichen wir es Unternehmen, sicher, produktiv, mobil und vernetzt zu agieren. Der Fokus liegt hierbei auf den geschäftskritischen Bereichen Security, Collaboration, Infrastruktur und Data Center. Unsere herausragende Kompetenz bei der Abwicklung globaler Projekte, bei der digitalen Distribution und bei der Erbringung technischer Services garantiert Kunden nachhaltigen Mehrwert. Technologie ist unser Geschäft – aber im Fokus stehen stets die Menschen, mit denen wir gemeinsam erfolgreich sind.

