Westcon lädt zum Networking Day am 21. November 2023 in Köln

Value-Added Distributor und führende Hersteller informieren den Channel über die wichtigsten Netzwerk-Trends

Paderborn – 7. November 2023 Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Value-Added Distributoren (VAD), versammelt seine Channel- und Herstellerpartner am 21. November 2023 zum „2. Westcon Networking Day“ im Mediapark Köln. Im Fokus der ganztägigen Veranstaltung liegen in diesem Jahr innovative Lösungen für ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Management dezentraler Netzwerke.

„Nach der erfolgreichen Premiere 2022 war für uns klar, dass wir mit dem Networking Day in diesem Jahr in die nächste Runde gehen werden“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon. „Schließlich gehört es zu unseren wichtigsten Aufgaben als VAD, unsere Herstellerpartner mit dem IT-Channel zusammenzubringen, den Austausch in der Branche zu fördern und die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu stellen. Gerade im Netzwerk-Umfeld hat sich in diesem Jahr viel getan – von AI-basierten Management-Tools bis hin zum zunehmend wichtigen Fokus auf die Nachhaltigkeit der IT – und wir freuen uns sehr darauf, mit unseren Kunden und Partnern auszuloten, was diese wichtigen Themen für ihr tägliches Business bedeuten.“

Abwechslungsreiches Vortragsprogramm

Zu den Highlights des Westcon Networking Days gehört auch in diesem Jahr ein breites Vortragsprogramm rund um die neuesten Entwicklungen im Netzwerkmarkt – inklusive einer spannenden Keynote zweier renommierter Speaker:

– Zum Auftakt des Events treten zwei Experten der ComConsult GmbH auf das Podium: David Feuser, Leiter des Competence Centers „Funknetze“ und Berater für IT-Sicherheit, und Sven Tekaat, Senior-Berater „CC Netze“, zeigen in ihrer Keynote „Netzwerkmanagement in modernen Zeiten“, wie sich die Netzwerk-Strukturen in den letzten Jahren verändert haben – und welche Chancen dies dem Channel bietet.

– Anschließend stellen die Herstellerpartner und Sponsoren Check Point, Extreme Networks, Juniper Networks, Nokia und Ruckus Networks ihre neuesten Lösungen und ihre Bestseller im Netzwerk-Bereich vor und erläutern, welchen Mehrwert diese einem modernen Unternehmen bieten.

– Den Schlusspunkt des Vortragsprogramms bildet eine stark besetzte Podiumsdiskussion, bei der die anwesenden Hersteller den anwesenden Channelpartnern für alle Fragen zur Verfügung stehen und zu allen Themen Stellung beziehen werden, die den Channel derzeit im Netzwerkumfeld bewegen.

Gemütliches Beisammensein mit Ausblick

Den Abschluss des Events bildet ein exklusives Dinner im Osman 30 im Köln Tower. Die Location bietet eine eindrucksvolle 360°-Aussicht über die Domstadt, und macht es den Teilnehmern in dieser spektakulären Kulisse leicht, gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen, mit alten Bekannten ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.

Mehr Infos zur Veranstaltung sowie ein Online-Anmeldeformular finden interessierte Reseller unter https://p.westconcomstor.com/de_multi_networkingday2023.html.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de