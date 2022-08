Westcon-Comstor EMEA ist Extreme Networks International Distributor of the Year 2022

Renommierter Award honoriert das Engagement und die Performance des VADs bei der Vermarktung der Lösungen von Extreme Networks

Paderborn, 16. August 2022 – Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Value-Added Distributoren, wurde von Extreme Networks als „International Distributor of the Year 2022“ ausgezeichnet. Der renommierte Award wurde im Rahmen der weltweiten Sales- und Partnerkonferenz Extreme Ignite im August 2022 in Boston verliehen.

Mit der Auszeichnung honoriert Extreme Networks die herausragende Performance von Westcon-Comstor beim Ausbau des Extreme Networks-Geschäfts und bei der Entwicklung des internationalen Partnernetzes. Westcon-Comstor zählt seit vielen Jahren zu den weltweit erfolgreichsten Distributionspartnern von Extreme Networks und unterstützt Channelpartner mit einem breiten Set attraktiver Value-Added-Services bei der Vermarktung der marktführenden Netzwerk- und Infrastruktur-Lösungen.

„Extreme Networks gehört seit vielen Jahren zu unseren wichtigsten strategischen Partnern im Netzwerk-Umfeld – und in dieser langen Zeit konnten wir weltweit gemeinsam eine Reihe wegweisender Leuchtturmprojekte realisieren“, erklärt Rene Klein, SVP bei Westcon Europe. „Die Auszeichnung als „International Distributor of the Year“ zeigt, dass unsere Zusammenarbeit nichts von ihrer Dynamik verloren hat – und wir freuen uns sehr darauf, auch im kommenden Jahr an diese Erfolge anzuknüpfen.“

„Mit dem konsequenten Ausbau des Cloud-Portfolios hat Extreme Networks im Netzwerk- und Infrastruktur-Markt ein starkes Signal gesetzt – und viele unserer Resellerpartner haben die Lösungen begeistert in ihre Portfolios aufgenommen“, berichtet Marianne Nickenig, VP Networking & Infrastructure EMEA bei Westcon-Comstor. „Der Award ist ein schöner Beleg dafür, wie gut dieses innovative Angebot im Channel und bei den Endkunden ankommt – und welches enorme Potenzial es für die Zukunft bietet.“

„Westcon-Comstor hat uns in diesem außergewöhnlichen Jahr als VAD abermals hervorragend unterstützt und gemeinsam mit unserer Channel-Community maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen“, erklärt John Campbell, Director of Distribution Sales bei Extreme Networks. „Westcon-Comstor vereint Best-in-Class Vendor Management mit einem kooperativen Ansatz bei der Umsetzung unserer Vertriebs- und Marketingziele und hatte damit maßgeblichen Anteil am Wachstum unserer Subscription-Einnahmen im letzten Jahr.“

Westcon-Comstor vermarktet das gesamte Lösungsportfolio von Extreme Networks und flankiert dieses mit einer breiten Palette attraktiver Mehrwertdienste, die es dem Channel ermöglichen, die Weichen für ein nachhaltiges Wachstum zu stellen. Der VAD ist europaweit mit Extreme Authorised Trainings Centren vertreten. Systemintegratoren profitieren in der Zusammenarbeit unter anderem von automatisierten Renewal- und Refresh-Services sowie von Enablement- und Onboarding-Aktionen für neue Partner.

Mehr über Westcon-Comstor erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

