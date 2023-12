Wer vorsorgt, hat weniger Sorgen!

Für unsere Großeltern war es Normalität – Rücklagen zu bilden. Sie sparten Geld, lagerten Lebensmittel-Vorräte und Heizmaterial ein. Sie gingen früh schlafen, denn Handys und TV rund um die Uhr gab es noch nicht.

Natürliche Hausmittel dienten der Gesundheitsvorsorge.

Durch Pandemien, Kriege und Energie-Preisexplosionen ist unser Bewusstsein wieder auf das Sparen und die Vorsorge gelenkt worden. Die meisten von uns können heute relativ einfach sparen oder vorsorgen, ohne Komfort einbüßen zu müssen. Zum Beispiel…

– beim Verbrauch von Wasser, Strom, oder Heizmaterial,

– bewusster einkaufen und unnötige Geldausgaben vermeiden,

– weniger Genussmittel, weniger rauchen, weniger essen,

– mehr bewegen, kurze Strecken z.B. zum Einkauf mit dem Fahrrad oder

zu Fuß erledigen spart Benzin und ist gut für die Gesundheit und die Umwelt.

Wer vorsorgt spart, hat mehr Leichtigkeit und Lebensfreude.

Vorsorgen ist die Basis für ein besseres, gesünderes und sorgenfreieres Leben. Es schafft Sicherheit und Freiheit, verhindert Angst, Stress und so manche schlaflose Nacht. Es spart Zeit und Geld und erzeugt Ruhe und Stabilität.

Die Vorteile des Vorsorgens sind häufig in Vergessenheit geraten.

Heute sind wir es gewohnt, 24 Stunden täglich ALLES – von überall auf der Welt – im Überfluss – SOFORT zu bekommen! Es ist unumstritten, dass diese moderne Lebensweise in den letzten 30 Jahren zu massiven Umwelt-Veränderungen und -Belastungen geführt hat. Was zur Folge hat, dass sich die massiven Umweltveränderungen mittlerweile auch auf die biologischen Prozesse bei Menschen, Tieren und Pflanzen extrem negativ auswirken.

Deshalb ist die Gesundheitsvorsorge so wichtig!

Immer mehr Menschen sind krank, die Anzahl der Menschen mit Schlafstörungen hat sich in 20 Jahren fast verdoppelt. Krebs und neurologische Erkrankungen schon bei Menschen unter 50 Jahren steigen zusehends. Und die natürliche Fruchtbarkeit bei jungen Männern und Frauen nimmt dramatisch ab!

Gesundheit ist die wichtigste Vorsorge!

„Gesundheit ist nicht Alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“ (Schopenhauer)

Die Umwelt hat sich sehr schnell extrem verändert, nicht aber die Biologie der Menschen!

Noch vor 150 Jahren war es nachts auf der Welt still und komplett dunkel.

Heute haben wir die Nacht zum Tag gemacht – und das hat Folgen!

Lichtverschmutzung und permanente Einstrahlung in der Nacht auf unser Gehirn – verursacht durch immer mehr Funk/Technik – verhindert erholsamen Schlaf, die nächtliche Regeneration, das Ausschütten von Hormonen und Botenstoffen u.v.m.. Diese natürlichen Prozesse funktionieren nicht mehr so, wie es die Natur eingerichtet hat. Sie können aber sofort wieder aktiviert werden, wenn am Schlafplatz die Bedingungen dafür stimmen.

Mehr darüber finden Sie auf: www.at-home.de

Die beste Vorsorge für Ihr gesundes Leben ist ein gesunder Schlafplatz!

Ein gesunder Schlafplatz muss frei von Strahlung sein, damit erholsamer Schlaf möglich ist und die „Reparaturarbeiten“ im Körper nachts wieder optimal stattfinden können! Und das geht immer und viel leichter als Sie wahrscheinlich vermuten! Denn nicht die Technik ist das Problem, meistens ist es der Umgang damit.

Das Ziel muss sein, zu lernen, mit der Technik sinnvoll und gesundheitsbewusst umzugehen.

Bei den technischen Messungen am Schlafplatz fragen unsere Kunden häufig:

„Warum hat uns das bisher keiner gesagt?“

Für unsere Kinder ist es dringend erforderlich, zu lernen, moderne Technik

sinnvoll und gefahrlos zu nutzen, um schon jetzt für ihre Gesunderhaltung vorzusorgen.

Ein gesunder Schlafplatz ist die beste Gesundheitsvorsorge der Welt!

Deshalb, bringen Sie Ihren Schlafplatz in Ordnung!

Durch Vorsorgen können Sie sich viel Geld, Zeit, Mühe und Krankheit ersparen.

Wenn Sie Fragen dazu haben oder ein kostenloses Erstberatungsgespräch wünschen,

dann rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Email.

Wir helfen Ihnen gern.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit

Annemarie Heuer und das gesamte at-home Team

…Ihre Experten für ein starkes Immunsystem im Schlaf und für die beste Gesundheitsvorsorge der Welt!

