Gold Excellence Award gewonnen!

Im Rahmen des 13. Internationalen Speaker Slams hat der im schönen Ladenburg wohnhafte Sebastian Böttcher mit seiner 240 Sekunden dauernden Inspirationsrede zum polarisierenden Thema „Endlichkeiten im Leben“ den Excellence Gold-Award gewonnen.

Die 147 Mitfinalistinnen und Finalisten hatten es in sich: Er teilte sich die Bühne mit SpeakerInnen aus 21 Ländern, die in 6 Sprachen, auf zwei Bühnen Reden zu den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten vortrugen.

Die Warteliste für diese Veranstaltung ist lang und hatte durch den Live-Stream eine potenzielle Zuhörerschaft von über 100.000 Menschen, auch auf internationaler Ebene. Damit hat das Format einen neuen Weltrekord aufgestellt und Sebastian Böttcher mit zum Weltrekordhalter gemacht.

In seiner Rede öffnete Sebastian Böttcher der Zuhörerschaft mit seinen Worten die Augen, wie häufig wir in unserem Leben mit verschiedenen Endlichkeiten konfrontiert sind. Getreu dem Motto: Alles hat ein Ende nur die Wurst…

In unserem täglichen Leben begegnen wir vielen Endlichkeiten – einige verknüpfen wir positiv: die Arbeitswoche ist vorbei, endlich Wochenende. SchülerInnen freuen sich auf das Ende des Schuljahres und den Beginn der Sommerferien.

„Doch stärker im Bewusstsein verankern sich die Endlichkeiten, die wir nicht so leicht überwinden“, referierte Sebastian Böttcher.

Das Ende der eigenen Gesundheit, das Ende einer Ehe, der eigenen Karriere oder das Ende der faltenfreien Haut.

„Humorvoll, emotional und trotzdem leicht“, bekräftigt ein Zuhörer, führe er an das schwierige Thema heran. Böttcher berichtete aus eigener Erfahrung, wie seine Ehe endete.

Er zeigte auf, wie er trotz Tränen, Streit, bis hin zum Aufteilen von Haus, Hausstand und der Frage, wer bekommt die Schwiegermutter, seine Expartnerin als beste Freundin in seinem Leben behielt. Nämlich mit den drei Schritten: Erkennen – Akzeptieren – Loslassen.

Eine eigens entwickelte Methode des Backwards-Coachings bildet hierfür den Grundstein.

Dieses Prinzip überträgt er auf alle potenziellen Endlichkeiten im Leben, die es zu überwinden gilt.

„Ich möchte Menschen helfen, die inneren Barrieren zu überwinden um voller Zuversicht in neue, positiv veränderte Lebensabschnitte zu starten.“ so lautet Sebastian Böttchers Credo.

Sebastian Böttcher ist Speaker & Coach zum Thema Endlichkeiten im Leben.

Kontakt

Sebastian Böttcher Speaker&Coach

Sebastian Böttcher

Daimlerstr. 17D

68526 Ladenburg

015165181155

kontakt@boettcher-sebastian.de

http://www.boettcher-sebastian.de

Bildquelle: @Justin Bockey